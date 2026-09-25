Österreich-Premiere: Großes Sitzvolleyball-Turnier in Klagenfurt

Teams aus Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien treten beim mittlerweile dritten internationalen Turnier gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen neben dem sportlichen Wettbewerb Inklusion, Chancengleichheit und die verbindende Kraft des Sports über Grenzen hinweg. Der Eintritt ist frei, für die Besucher gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm.

„Sport kann Barrieren überwinden“

„Sport kann Barrieren überwinden, Menschen zusammenbringen und sichtbar machen, was möglich ist, wenn das Gemeinsame vor dem Trennenden steht. Genau dafür steht dieses Turnier: Menschen mit und ohne Behinderung begegnen einander auf Augenhöhe, Athletinnen und Athleten aus vier Ländern kommen in Kärnten zusammen und leben Inklusion ganz selbstverständlich“, betont Chancengleichheit-Referentin LHStv.in Gaby Schaunig. „Dass dieses internationale Turnier erstmals in Österreich und bei uns in Kärnten stattfindet, ist daher ein starkes Signal weit über den Sport hinaus.“

Panathlon International Club Kärnten-Alpe-Adria

Veranstaltet wird das Turnier vom Panathlon International Club Kärnten-Alpe-Adria. Der 2023 gegründete Club setzt sich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport sowie für Sportethik, Fair Play, Toleranz und gegenseitigen Respekt ein. „Es ist eine große Ehre, dass Kärnten den Zuschlag für die Austragung erhalten hat und das Turnier damit erstmals nach Österreich kommt“, sagt Michael Ausserwinkler, Präsident von Panathlon International – Distrikt Österreich. „Der Alpe-Adria-Raum lebt vom Austausch über Grenzen hinweg. Der Sport bietet dafür eine gemeinsame Sprache, die keine Übersetzung braucht. Wenn vier Nationen auf einem Spielfeld zusammenkommen, werden Fair Play, Respekt und internationale Freundschaft unmittelbar erlebbar.“

Internationale Wettkampferfahrung

Eine besondere Geschichte bringt Behnoosh Behravan mit nach Klagenfurt. Von 2000 bis 2017 spielte sie im iranischen Sitzvolleyball-Nationalteam und sammelte dabei internationale Wettkampferfahrung. Heute lebt die studierte Betriebswirtin in Wien und arbeitet im österreichischen Para-Sport. Beim Turnier in Klagenfurt tritt sie bereits zum dritten Mal für das österreichische Team an – erstmals übernimmt sie dabei zusätzlich die Aufgabe als Teamcoach. „Sitzvolleyball ist für mich eine Brücke – zwischen Kulturen und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Gemeinsam mit unserem Team haben wir auf diesem Weg schon viel erreicht. Nach vielen Jahren im internationalen Sitzvolleyball ist es mir besonders wichtig, meine Erfahrung weiterzugeben und dabei mitzuhelfen, Para-Volleyball in Österreich weiterzuentwickeln“, sagt Behravan. 2026 gründete sie die Austrian Paravolley Federation (ÖPVV), deren Präsidentin sie ist.

Das ist Sitzvolleyball

Sitzvolleyball ist eine dynamische paralympische Mannschaftssportart, die Technik, Kraft, Beweglichkeit, Reaktionsvermögen und präzises Zusammenspiel verlangt. In Klagenfurt können Besucherinnen und Besucher die Sportart nicht nur aus nächster Nähe verfolgen, sondern auch selbst ausprobieren. Roland Peters, Präsident des Panathlon International Club Kärnten-Alpe-Adria, sieht in der Österreich-Premiere einen wichtigen Impuls: „Mit diesem Turnier wollen wir nicht nur hochklassigen Sitzvolleyball zeigen, sondern Menschen für diese Sportart begeistern und Begegnungen ermöglichen. Panathlon steht dafür, die Werte des Sports in die Gesellschaft zu tragen. Klagenfurt bietet uns die Möglichkeit, diesen Gedanken gemeinsam mit Sportlerinnen und Sportlern sowie Besuch erinnen und Besuchern aus mehreren Generationen mit Leben zu erfüllen.“

Inklusives und generationenübergreifendes Rahmenprogramm

Begleitet wird das Turnier von einem inklusiven und generationenübergreifenden Rahmenprogramm. Für Kinder gibt es unter anderem einen SeeKids-Erlebnisbereich mit Hüpfburg und Hindernis-Parcours. Das Österreichische Jugendrotkreuz vermittelt spielerisch Erste Hilfe. Weitere Angebote widmen sich Gesundheit, geistiger und körperlicher Fitness, gesellschaftlichem Engagement und geistiger Souveränität im digitalen Zeitalter. Auch die Initiative „Gemeinsam stark gegen Blutkrebs“ ist vertreten. Das 3. Internationale Panathlon Alpe-Adria-Sitzvolleyball-Turnier findet am Samstag, 26. September 2026, von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 27. September 2026, von 9.30 bis 14 Uhr im Sportpark Klagenfurt statt. Der Eintritt zum Turnier sowie zum Rahmenprogramm ist während der Besucherzeiten an beiden Tagen frei.