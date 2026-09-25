6 Jahre Volksschule: Kärntner Landesrat stellt Bedingungen

Wie mehrfach betont, ist Bildungslandesrat Peter Reichmann weiter bereit, an der Umsetzung einer Verlängerung der Volksschulzeit von vier auf sechs Jahre mitzuarbeiten. „Ich halte den Vorstoß für gut und bin offen dafür, dieses Modell auch in Kärnten zu erproben, sofern der Schulversuch mit den dafür notwendigen finanziellen Mitteln von Bundesseite hinterlegt ist“, so Reichmann. Dass interessierte Schulen sich aber noch im Oktober für den Schulversuch 2027/28 anmelden müssen, ist für den Bildungsreferenten unrealistisch. „Voraussetzung für die Teilnahme ist das Einverständnis der Eltern- und Lehrerschaft. Noch liegen nicht einmal genaue Umsetzungspläne vor, auf deren Basis wir informieren könnten.“

Konzept muss überarbeitet werden

Er sagt außerdem deutlich: „Das derzeit bekannte Konzept muss im Falle einer Ausweitung jedenfalls überarbeitet werden.“ Vorausgesetzt wird nämlich, dass teilnehmende Volksschulen in Gehentfernung zu einer AHS oder einer Mittelschule liegen. Der Bildungslandesrat dazu: „Das erfüllen hauptsächlich Schulen in den Ballungszentren. Ländliche Regionen werden vom Vorschlag des Ministers Großteils ausgeschlossen. Wenn er davon spricht, dass die geplante Verlängerung eine Frage der Chancengerechtigkeit ist, dann fordere ich für Kärnten genau diese Chancengerechtigkeit für alle Kinder – nicht nur jene in den großen Städten! Hier darf es keinesfalls zu einer Ungleichstellung kommen“, betont Reichmann.

Er warnt vor Schnellschüssen

„Kinder entwickeln sich unterschiedlich schnell – zwei zusätzliche gemeinsame Jahre geben uns mehr Zeit, ihre Talente zu erkennen, Stärken zu fördern und dort zu unterstützen, wo es noch notwendig ist. Entscheidend ist für mich nicht, aus welchem Elternhaus ein Kind kommt, sondern was in ihm steckt. Wenn uns eine längere Volksschulzeit dabei hilft, Bildungsentscheidungen stärker an den Fähigkeiten der Kinder auszurichten, dann sollten wir diesen Weg jedenfalls erproben und die Ergebnisse genau evaluieren“, so der Bildungslandesrat abschließend, warnt aber eindringlich vor Schnellschüssen.

Das sagen die NEOS:

Anlässlich der Pressekonferenz von Bildungsminister Christoph Wiederkehr zur 6-jährigen Volksschule fordert Iris Glanzer, Bildungssprecherin der NEOS Kärnten, eine Pilotschule für die sechsjährige Volksschule in jedem Kärntner Bezirk. Eltern sollen wählen können, ob ihr Kind eine solche Schule besucht. „Als Volksschullehrerin und Mutter von drei Kindern weiß ich, wie viel Druck die vierte Klasse auslösen kann: bei Kindern, Eltern und Lehrkräften. Mit zehn Jahren müssen viele Kinder ihren weiteren Bildungsweg wählen, obwohl sich ihre Stärken gerade erst entwickeln“, sagt Glanzer. „Zwei zusätzliche Jahre geben ihnen Zeit, ihre Talente zu entfalten und die Grundlagen beim Lesen, Schreiben und Rechnen zu festigen.“ In vielen anderen europäischen Ländern ist es bereits Standard, dass Kinder länger gemeinsam lernen und erst später auf unterschiedliche Schulformen aufgeteilt werden. „Ob ein Kind ins Gymnasium oder in die Mittelschule geht, soll stärker von seinen Interessen und Begabungen abhängen und weniger davon, wie viel Unterstützung das Elternhaus bieten kann. Eine spätere Trennung sorgt für mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder“, so Glanzer. Diese Chancen müsse Kärnten jetzt nutzen. Die Landesregierung solle interessierte Schulen bei der Vorbereitung und Umsetzung bestmöglich unterstützen. „Jedes Kind verdient die Zeit, seine Stärken zu entdecken und seinen eigenen Weg zu finden“, so Glanzer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 13:10 Uhr aktualisiert