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Bild auf 5min.at zeigt das Event Herbstreigen
Der Herbstreigen war ein voller Erfolg.
Maltschacher See
25/09/2026
Toll!

Mit Fotogalerie: Das war der Herbstreigen am Maltschacher See

Hunderte Besucher genossen bei traumhaftem Herbstwetter den beliebten Herbstreigen rund um den Maltschacher See. An sechs Labestationen wurde mit Musik, regionalen Schmankerln und feinen Verkostungen für beste Stimmung gesorgt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(45 Wörter)
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Mit dabei waren unter anderem das Weinresort Trippelgut, der Seewirt, der Wirt des Jahres und die Buschenschenke Kölbl. Für Abwechslung sorgte auch das Bootsshuttle der Wasserrettung. Ein geselliger Herbsttag ganz nach Kärntner Art!

Beim Rundgang gesichtet:

Bürgermeister Martin und Ingrid Treffner, Pfarrerin Regina Leimar, die Techniker Andreas Huber und Alois Spitzer, Organisator Christoph Gräfling, die Musiker Smartie Joe, Bernhard Knes und das Hillibilli Trio uva,  Akolyth Otto Markus Hoffmann Pädagogin Monika Pluch-Rainer, Postenkommandant i. R. Arnold und Inge Greschitz,

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