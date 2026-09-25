Mit Fotogalerie: Das war der Herbstreigen am Maltschacher See

Hunderte Besucher genossen bei traumhaftem Herbstwetter den beliebten Herbstreigen rund um den Maltschacher See. An sechs Labestationen wurde mit Musik, regionalen Schmankerln und feinen Verkostungen für beste Stimmung gesorgt.

Mit dabei waren unter anderem das Weinresort Trippelgut, der Seewirt, der Wirt des Jahres und die Buschenschenke Kölbl. Für Abwechslung sorgte auch das Bootsshuttle der Wasserrettung. Ein geselliger Herbsttag ganz nach Kärntner Art!

Beim Rundgang gesichtet: Bürgermeister Martin und Ingrid Treffner, Pfarrerin Regina Leimar, die Techniker Andreas Huber und Alois Spitzer, Organisator Christoph Gräfling, die Musiker Smartie Joe, Bernhard Knes und das Hillibilli Trio uva, Akolyth Otto Markus Hoffmann Pädagogin Monika Pluch-Rainer, Postenkommandant i. R. Arnold und Inge Greschitz,