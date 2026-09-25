/ ©FF Gmünd in Kärnten
Unfall auf der A10: Zwei Personen verletzt
Auf der A10 Tauernautobahn kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.
Die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd in Kärnten und Rennweg am Katschberg sowie die Polizei, der Rettungsdienst und der Streckendienst der ASFINAG wurden am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn alarmiert. „Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte ein Pkw, wobei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden“, heißt es vonseiten der Florianis.
Einsatzkräfte sichern Unfallstelle
Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die Absicherung der Unfallstelle. Zudem wurden die ausgetretenen Betriebsmittel fachgerecht gebunden. Nach Abschluss aller Sicherungs- und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz beendet werden.
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