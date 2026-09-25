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/ ©FF Gmünd in Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn.
Die Einsatzkräfte wurden am Freitag auf die A10 alarmiert.
A10 Tauernautobahn
25/09/2026
Am Freitag

Unfall auf der A10: Zwei Personen verletzt

Auf der A10 Tauernautobahn kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd in Kärnten und Rennweg am Katschberg sowie die Polizei, der Rettungsdienst und der Streckendienst der ASFINAG wurden am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn alarmiert. „Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte ein Pkw, wobei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden“, heißt es vonseiten der Florianis.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn.
©FF Gmünd in Kärnten
Auf der A10 kam es am Freitag zu einem Unfall.

Einsatzkräfte sichern Unfallstelle

Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die Absicherung der Unfallstelle. Zudem wurden die ausgetretenen Betriebsmittel fachgerecht gebunden. Nach Abschluss aller Sicherungs- und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz beendet werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn.
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Die Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.


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