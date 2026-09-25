Unfall auf der A10: Zwei Personen verletzt

Auf der A10 Tauernautobahn kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd in Kärnten und Rennweg am Katschberg sowie die Polizei, der Rettungsdienst und der Streckendienst der ASFINAG wurden am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn alarmiert. „Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte ein Pkw, wobei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden“, heißt es vonseiten der Florianis.

©FF Gmünd in Kärnten Auf der A10 kam es am Freitag zu einem Unfall.

Einsatzkräfte sichern Unfallstelle

Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die Absicherung der Unfallstelle. Zudem wurden die ausgetretenen Betriebsmittel fachgerecht gebunden. Nach Abschluss aller Sicherungs- und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz beendet werden.

©FF Gmünd in Kärnten Die Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.



