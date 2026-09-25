Siebenjährige wird von Auto erfasst: Notarzthubschrauber im Einsatz

Ein siebenjähriges Mädchen wurde am Freitag im Ortsgebiet von Eisentratten von einem Auto erfasst. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschraubers RK 1 ins Klinikum Villach geflogen.

Eine Siebenjährige ist im Gemeindegebiet von Eisentratten von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wollte gegen 11.30 Uhr zusammen mit einer Gruppe von Kindern die Katschberg Straße (B99) überqueren. Ihre Begleiter bemerkten den herannahenden Wagen einer 21-jährigen Lenkerin rechtzeitig und blieben stehen. Das Volksschulkind lief jedoch direkt vor das bereits bremsende Fahrzeug auf die Fahrbahn.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen

„Die Unfalllenkerin sowie weitere Helfer leisteten sofort Erste-Hilfe und alarmierten die Rettung“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers RK 1 wurde das Kind ins Klinikum Villach geflogen. „Dort wurden laut Auskunft der Mutter leichte Verletzungen festgestellt“, teilen die Polizisten erleichtert mit. Ein durchgeführter Alkotest mit der Lenkerin verlief negativ.