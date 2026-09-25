Nach Wolfsgipfel in Kärnten: Erste Absage aus Italien

Weil trotz 44 Abschüssen von Wölfen in Kärnten die Risse auf den Almen weitergehen – jedem toten Wolf folgt sofort wieder einer nach – schlug Martin Gruber den Vertretern von Slowenien und Italien ein grenzüberschreitendes Wolfsmanagement nach Kärntner Vorbild vor. Im Klartext: Bei den Nachbarn sollten wie in Kärnten viel mehr Wölfe geschossen werden, damit weniger nach Kärnten einwechseln. „Man will informieren, welche rechtliche Möglichkeiten es gibt, auch rechtskonform diese Problematik der Wiederkehr des Großraubwildes Wolf entgegenzuwirken“, wird Gruber im ORF zitiert.

Kritik an Abschuss-Forderungen

Die Antwort aus Italien ließ nicht lange warten: Die beim Kärntner Wolfsgipfel erhobene Forderung, Italien und Slowenien sollten mehr Wölfe abschießen, damit weniger Tiere Kärnten erreichen, sorgt bei italienischen Artenschützern für Unverständnis. Francesco Romito von der italienischen Organisation Io non ho paura del lupo APS begrüßt zwar ausdrücklich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Alpenländern – widerspricht aber entschieden der Vorstellung, diese Zusammenarbeit auf Abschüsse zu konzentrieren. „Wir sind der Auffassung, dass eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Wolfsmanagement im Alpenraum notwendig und zu begrüßen ist. Wölfe kennen keine Verwaltungsgrenzen. Daher sollten Monitoring, wissenschaftliche Daten und Managementstrategien zunehmend zwischen den Nachbarländern ausgetauscht und abgestimmt werden“, erklärt Romito. Doch genau deshalb greife der von Kärnten verfolgte Ansatz zu kurz.

Italien mahnt Kärnten zur Zurückhaltung

„Grenzüberschreitendes Management darf nicht einfach bedeuten, die Tötung von Wölfen zu koordinieren oder auszuweiten. Die jüngste Änderung des Schutzstatus des Wolfs in Europa entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, einen günstigen Erhaltungszustand der Art sicherzustellen. Ebenso wenig wird dadurch die letale Entnahme zum vorrangigen oder automatisch anzuwendenden Instrument des Wolfsmanagements“, so Romito. Die Forderung aus Kärnten ist damit aus italienischer Sicht sehr problematisch: Statt die Herausforderungen des Zusammenlebens mit dem Wolf im eigenen Bundesland mit wissenschaftlich fundierten Maßnahmen zu lösen, Herdenschutz zu fördern und Landwirte zu unterstützen, wird der Eindruck erweckt, Italien und Slowenien könnten durch zusätzliche Abschüsse dafür sorgen, dass Kärnten weniger Wölfe erreichen.

EuGH-Urteil

Auch europarechtlich ist die Debatte keineswegs so einfach, wie es die Forderung nach einer gemeinsamen „Alpenraum-Lösung“ vermuten lässt. Der Europäische Gerichtshof hat sich erst 2024 im österreichischen Wolfsverfahren C-601/22 – WWF Österreich u. a. ausführlich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle grenzüberschreitende Wolfspopulationen bei der Beurteilung des Erhaltungszustands spielen. Die Antwort des EuGH ist eindeutig: Bei Ausnahmen vom Schutzregime muss der Erhaltungszustand zunächst auf lokaler und nationaler Ebene beurteilt werden. Erst wenn dort ein günstiger Erhaltungszustand gegeben ist, kann – soweit entsprechende Daten vorhanden sind – zusätzlich die grenzüberschreitende Ebene berücksichtigt werden.