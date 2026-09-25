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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Dachdecker im Einsatz.
Der Arbeiter stürzte von einem Dach.
Patergassen
25/09/2026
Arbeitsunfall

Tragödie in Patergassen: Dachdecker (48) stürzt in den Tod

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Freitag in Patergassen im Bezirk Feldkirchen. Ein 48-jähriger Dachdecker stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma waren am Freitagvormittag bei einem mehrstöckigen Wohnhaus in Patergassen zu Gange. Im Zuge dessen betrat ein 48-jähriger Arbeiter die angebrachte Absturzsicherung. „Diese brach aus unbekannter Ursache und der Mann stürzte in die Tiefe“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Patergassen.

Absturz nahm tödliches Ende

Der Mann kam nach rund acht Metern hart auf dem Asphaltboden auf. Ein Kollege setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang und begann mit der Reanimation. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz des unermüdlichen Einsatzes von Polizei, Johanniter Unfallhilfe und letztendlich dem Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

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