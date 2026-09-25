Nach Sturz in Kurve: Motorradlenkerin rutscht 30 Meter weit in Wald

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Südsteirischen Grenz Straße (B 69) nahe Lavamünd. Die 19-jährige Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.

Die 19-jährige Slowenierin war mit ihrem Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße (B 69) in Richtung Lavamünd unterwegs, als es passierte. Sie kam im Bereich einer Linkskurve zu Sturz. Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab. „Erst nach etwa 30 Metern kam sie in dem dortigen Waldstück zum Liegen“, schildern die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt geflogen. „Ein Alkotest verlief negativ“, so die Polizisten abschließend.