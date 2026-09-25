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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Ein Motorradunfall im Bezirk Wolfsberg forderte am Freitag eine Verletzte.
Lavamünd
25/09/2026
Unfall

Nach Sturz in Kurve: Motorradlenkerin rutscht 30 Meter weit in Wald

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Südsteirischen Grenz Straße (B 69) nahe Lavamünd. Die 19-jährige Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Die 19-jährige Slowenierin war mit ihrem Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße (B 69) in Richtung Lavamünd unterwegs, als es passierte. Sie kam im Bereich einer Linkskurve zu Sturz. Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab. „Erst nach etwa 30 Metern kam sie in dem dortigen Waldstück zum Liegen“, schildern die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt geflogen. „Ein Alkotest verlief negativ“, so die Polizisten abschließend.

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