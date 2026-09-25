Tourismus-Bilanz: Kärnten verzeichnet deutliches Plus im Sommer

Die bisherige Sommersaison 2026 bringt ein deutliches Plus: Zwischen Mai und August stiegen die Ankünfte um 6,4 Prozent und die Nächtigungen um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der August überzeugte mit 669.389 Gästen (+4,0 Prozent) sowie 2,9 Millionen Übernachtungen (+0,8 Prozent). „Die finalen Zahlen für die Sommersaison liegen noch nicht vor, bisher können wir aber eine sehr gute Bilanz ziehen. Ein verdienter Erfolg der Kärntner Touristiker und Tourismusbetriebe. Jetzt gilt es, sich auch weiterhin gut aufzustellen, mit vielfältigen Angeboten für die Herbstsaison und mit schlagkräftigen Strukturen für die Zukunft“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Freitag.

Kärntens Tourismus setzt verstärkt auf den Herbst

Der Herbst gewinnt in Kärnten kontinuierlich an Bedeutung. Die Zahlen der Jahre 2015 bis 2025 belegen das mit einem Anstieg von 17,4 Prozent bei den Nächtigungen und 22 Prozent bei den Ankünften im September und Oktober. Im Vergleich zum Vorjahr gab es auch im Herbst 2025 ein weiteres Plus von 7 Prozent bei den Übernachtungen und 5,7 Prozent bei den Ankünften. Ergebnisse der T-MONA-Befragung zeigen, warum Gäste kommen: Hauptgrund ist für 63 Prozent die Landschaft, gefolgt von Kulturangeboten (21 Prozent). Außerdem stehen Wandern (69 Prozent), regionale Gastronomie und Spaziergänge (60 Prozent) sowie Radfahren (42 Prozent) hoch im Kurs.

©Bernhard Horst Am Foto: Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Reiseanlässe für den Herbst

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, weiß: „Der Herbst entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen Reisesaison. Rund die Hälfte der Kärnten-Herbstgäste reist als Paar, gleichzeitig sorgen die Herbstferien in Österreich und Deutschland für zusätzliche Nachfrage bei Familien. Um die bisherige Entwicklung zu verstärken, schaffen wir konkrete Angebote und Reiseanlässe und setzen die nötigen Akzente im Marketing.“ Initiativen wie „Rail & Trail“ verbinden über 100 Wanderrouten direkt mit dem S-Bahn-Netz, während „Rail, Rent & Bike“ den flexiblen Radverleih an Bahnhöfen ermöglicht. Für Radsportler bietet „Gravel Carinthia“ ein grenzüberschreitendes Routennetz mit 24 Strecken auf 1.800 Kilometern. Unter dem Motto „Auszeit auf kärntnerisch“ stehen Angebote rund um Natur, Bewegung, Ernährung, Bewusstsein und Entspannung im Mittelpunkt. Länger geöffnete Hütten durch die Almhüttenoffensive und die ab November gültige kostenlose Öffi-Nutzung per Gäste-Card ergänzen das Programm. Zudem lädt ein grenzüberschreitender Alpe-Adria-Roadtrip über sechs Etappen von Hermagor bis Triest zur Entdeckungsreise ein.

1,5 Millionen Euro fließen in Herbstkampagne

Um die Nachfrage in den kommenden Monaten weiter zu fördern, setzt die Kärnten Werbung auf eine breit angelegte Marketing- und Kommunikationskampagne mit einem Gesamtbudget von rund 1,5 Millionen Euro. „Wir wollen den Herbst nicht nur als Verlängerung des Sommers kommunizieren, sondern als eigenständige Reisezeit mit eigenen Erlebnissen“, so Ehrenbrandtner abschließend.