Bis zu 22 Grad und viel Sonne am Samstag in Kärnten

In der Früh halten sich im Klagenfurter Becken sowie im Gailtal noch einige Nebelfelder. Diese lösen sich jedoch im Laufe des Vormittags rasch auf und machen der Sonne Platz. „Nach einem kühlen Morgen steigt die Temperatur am Nachmittag auf Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad“, berichten die Experten der Geosphere Austria. Aufgrund der schwachen Windverhältnisse fühlen sich die milden Temperaturen besonders angenehm an.