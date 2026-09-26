Einigung erzielt: Er soll künftig an der Spitze des EC VSV stehen

Das Führungs-Vakuum beim Draustädter Traditionsklub scheint wohl beendet. Es soll bereits zu einer mündlichen Einigung gekommen sein.

Beim EC iDM Wärmepumpen VSV gibt es wohl schon bald einen neuen Geschäftsführer.

Beim EC iDM Wärmepumpen VSV gibt es wohl schon bald einen neuen Geschäftsführer.

Nachdem bekannt wurde, dass Martin Winkler als Geschäftsführer des Draustädter Clubs zurücktrat, lief im Hintergrund die intensive Suche nach einer Nachfolge. Nun zeichnete sich eine finale Lösung ab: Mit Oliver Bergauer soll der vakante Chefsessel bei den Blau-Weißen neu besetzt werden.

Mündliche Einigung

Wie die „Kärntner Krone“ berichtet, haben sich der Vereinsvorstand rund um Obmann Manfred Herzog und der 54-jährige Medienmanager mündlich geeinigt. Die finale Unterschrift fehle allerdings noch. Die offizielle Präsentation des neuen Managers soll demnächst stattfinden, heißt es weiter.

Herkules-Aufgabe für neuen Mann an der Spitze

Auf den ehemaligen Geschäftsleiter der „Kleinen Zeitung“ für Kärnten und Osttirol wartet von Tag eins an ein strammes Arbeitsprogramm. Der Eishockeyclub kämpft abseits der Eisfläche mit spürbaren Finanzsorgen, offenen Forderungen der Gesundheitskasse (ÖGK) und einem erheblichen Schuldenberg. Bergauers vordringlichste Mission wird es sein, die Finanzen rasch zu konsolidieren und den Adlerhorst wieder auf ein solides Fundament zu stellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 08:53 Uhr aktualisiert