Ronaldinho und Co. bei Legendenmatch im Wörthersee Stadion

Am heutigen Samstag verwandelt sich das Klagenfurter Wörthersee Stadion ab 16 Uhr in eine internationale Fußball-Bühne. Ronaldinho und Wesley Sneijder sind bereits gestern gelandet.

Heute findet das Legendenmatch mit Ronaldinho und Wesley Sneijder im Wörthersee Stadion statt.

Heute findet das Legendenmatch mit Ronaldinho und Wesley Sneijder im Wörthersee Stadion statt.

Die Superstars landeten bereits gestern in Klagenfurt. Zuerst kam Champions-League-Sieger und Vize-Weltmeister Wesley Sneijder an. Kurz nach 16 Uhr traf der brasilianische Weltmeister, Champions-League-Sieger und Ballon-d’Or-Gewinner Ronaldinho am Flughafen ein.

Fußball-Highlight in Klagenfurt

Der 46-Jährige stieg gut gelaunt und mit seinem breiten Lächeln aus dem Privatjet, wie Medien berichten. Rund um die Ankunft liefen Sicherheitsvorkehrungen – Securitys waren vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gestanden.

Legendenmatch im Wörthersee Stadion

Auf dem Rasen geht es dann heute Nachmittag ab 16 Uhr richtig zur Sache: Die Weltauswahl um Ronaldinho tritt beim „Ronaldinho’s Legends Cup“ gegen die heimische Copa Pelé an. Die ÖFB-Traditionsmannschaft geht mit prominenten Namen ins Rennen – an der Seitenlinie betreut von den Trainer-Kultfiguren Peter Pacult und Walter Schachner sowie Sportchef Toni Polster.

Was du rund um das Stadion beachten solltest

Wegen dem Fußballspiel heute und auch dem Wörthersee Marathon am morgigen Sonntag, gibt es Behinderungen im KMG-Liniennetz. Genauere Informationen dazu kannst du hier nachlesen: Fußballspiel und Wörthersee Marathon: Das ändert sich im Busliniennetz.