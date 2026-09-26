Gütesiegel „Gesunde Küche“ für Lebenswelt St. Antonius

Die Lebenswelt St. Antonius der Stiftung Liebenau in Spittal an der Drau freut sich über das 67. Gütesiegel „Gesunde Küche“.

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte die Urkunde persönlich an Küchenleiterin Nicole Oberrainer, Hausleiterin Kirsten Ratheiser sowie die pädagogische Leiterin Margit Ropatsch.

Stehen jeden Tag selbst am Herd

In der Einrichtung leben aktuell 31 erwachsene Menschen mit Behinderung. Das Besondere daran: Die Klienten stehen hier jeden Tag selbst am Herd. Gemeinsam mit der Küchenleitung bereiten sie die täglichen Mahlzeiten nach den strengen Kriterien der Kärntner Landesinitiative zu. Gekocht wird nicht nur für die eigene Wohngruppe, sondern für das gesamte Haus und das Personal.

Gemeinsam kochen für mehr Selbstbestimmung

„Hier wird gesunde Ernährung nicht einfach serviert – sie wird gemeinsam geplant, vorbereitet und gekocht. Das schafft Bewusstsein, stärkt Selbständigkeit und ist gelebte Teilhabe. Genau diese Verbindung macht die ,Gesunde Küche‘ in der Lebenswelt St. Antonius zu etwas Besonderem“, hebt Prettner hervor. Die Küchenarbeit reiht sich in ein ganzheitliches Konzept ein, zu dem etwa auch die Gartenarbeit gehört.

Mittlerweile die 67. zertifizierte Einrichtung

Die Initiative des Landes wächst damit stetig weiter, heißt es in einer Aussendung. Die Lebenswelt St. Antonius reiht sich als 67. zertifizierte Einrichtung in ein Netz aus Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und Kantinen ein. Regionalität, Frische und ein hoher Anteil pflanzlicher Lebensmittel stehen dabei im Mittelpunkt. „Gesunde Ernährung ist immer auch eine Frage der Lebensqualität. Wenn Menschen dabei selbst mitgestalten können, wird aus einem gesunden Menü ein Stück gelebte Selbständigkeit“, so Prettner abschließend.