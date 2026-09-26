Landesrat warnt: „Wer diese Mittel zentralisiert, schwächt die Regionen“

Als einziger regionaler Vertreter Österreichs wird er bei einem Treffen der Allianz EURegions4Cohesion mit Mitgliedern des EU-Parlaments die Interessen heimischer Regionen vertreten, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

Warnung vor Zentralisierung von Fördergeldern

„Die Kohäsionspolitik ist gelebte europäische Solidarität. Sie sorgt dafür, dass Chancen und Entwicklung nicht vom Wohnort abhängen und stärkt Regionen wie Kärnten wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Europa ist dann stark, wenn auch seine Regionen stark sind. Wer diese Mittel zentralisiert, schwächt die Regionen – und damit Europa selbst“, warnt Reichmann vor Zentralisierungsplänen die Fördertöpfe betreffend. In seiner Rede wird er daher dazu aufrufen auch in Zukunft geschlossen und vor allem in aller Deutlichkeit dagegen aufzutreten, wird weiter mitgeteilt. „Es geht um nichts weniger als um die Zukunft unserer Heimat und aller Menschen die darin leben.“

Zukunftschancen und Rechte von Menschen mit Behinderung

Neben dem Treffen der Allianz steht die 10. Sitzung der Fachkommission für Sozialpolitik, Bildung, Arbeit, Forschung und Kultur (SEDEC) auf dem Programm. Dort geht es unter anderem um die Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bis 2030 sowie um zukunftsfähige Kompetenzen. Auch in diesen Bereichen sieht Reichmann die Schlüsselrolle vor Ort: Die Wettbewerbsfähigkeit Europas hänge maßgeblich davon ab, wie gut Menschen und Unternehmen vor Ort technologische Veränderungen mitgestalten können. „Die Zukunft Europas spielt in den Regionen – es liegt an uns, diese Gestaltungsmöglichkeit auch zu nutzen“, schließt der Kärntner Landesrat.