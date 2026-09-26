Müll im Ossiacher See: Taucher bergen Reifen, Flaschen und große Plane

Autoreifen, Flaschen und sogar eine große Plane: Zum Ende der Badesaison stand am Ossiacher See ein Herbstputz unter Wasser auf dem Programm.

Rund 20 Taucher sowie ehrenamtliche Helfer der Wasserrettungen Villach und Sattendorf rückten gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) aus, um den See bei Annenheim von Müll zu befreien.

Bereiche nahe am Ufer nach Abfällen durchsucht

Startpunkt für die engagierten Helfer war die Schiffsanlegestelle in Annenheim. Die Tauchteams durchsuchten vor allem die Bereiche nahe am Ufer nach Abfällen. Dabei holten sie so einige Gegenstände an die Oberfläche, die das Ökosystem belasten. Neben unzähligen Flaschen entdeckten die Retter sogar Autoreifen und eine große Plane am Seegrund.

Gemeinsamer Einsatz für Kärntner Natur

„Unsere Seen sind wertvolle Lebensräume und gleichzeitig beliebte Orte für Erholung und Freizeit. Umso wichtiger ist es, gemeinsam Verantwortung für ihren Schutz zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass uns die Wasserrettung Villach und die Wasserrettung Sattendorf bei dieser Aktion mit so viel Engagement unterstützt haben“, betont Susanne Timmerer, Spezialistin im ÖBf-Forstbetrieb Kärnten-Lungau. Jeder geborgene Gegenstand sei ein entscheidender Schritt für einen sauberen Ossiacher See. Die Bundesforste übernehmen die Kosten für die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Unrats. Nach dem anstrengenden Taucheinsatz luden sie alle Beteiligten als Dankeschön zu einer gemeinsamen Jause ein, heißt es in einer Aussendung.

©oebf | Autoreifen, Flaschen und sogar eine große Plane: Zum Ende der Badesaison stand am Ossiacher See ein Herbstputz unter Wasser auf dem Programm.

Starke Netzwerke für saubere Gewässer

Als größter Seenbewirtschafter in Österreich organisieren die Bundesforste regelmäßig solche Säuberungsaktionen nach der Sommersaison. Hand in Hand mit lokalen Tauchvereinen, den Wasserrettungen, der Freiwilligen Feuerwehr und den Anrainergemeinden befreien sie Ufer sowie Seegründe. Das schützt die empfindlichen Lebensräume der Kärntner Pflanzen- und Tierwelt nachhaltig, wird abschließend betont.