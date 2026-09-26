„NIX mit Verschwendung“: Land setzt auf Lebensmittelwertschätzung

Das Land Kärnten sagt jetzt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an - es soll auf Wertschätzung gesetzt werden.

Lebensmittel sind wertvolle regionale Ressourcen. In ihnen stecken Arbeit, Energie, Wasser und Boden. Dennoch landen entlang der gesamten Wertschöpfungskette viel zu oft vermeidbare Abfälle in der Tonne, heißt es in einer Aussendung. Das Land Kärnten rückt deshalb kommende Woche konkrete Möglichkeiten zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung verstärkt in den Mittelpunkt.

Umgang mit Lebensmitteln

„Nachhaltigkeit wird dort wirksam, wo sie im Alltag umsetzbar ist. Beim Umgang mit Lebensmitteln können wir Ressourcen schonen, Kosten reduzieren und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung stärken. Mir ist wichtig, dass wir nicht nur über Lebensmittelverschwendung sprechen, sondern auch konkrete Lösungen aufzeigen und bestehende Unterstützungsangebote vorstellen“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

Projekte in Großküchen und Betrieben

Ein wichtiger Hebel liege dort, wo täglich große Mengen an Speisen verarbeitet werden. Das Land Kärnten unterstützt Betriebe und Gemeinschaftsküchen dabei, Einsparpotenziale zu erkennen und direkt in der Praxis umzusetzen. Über die „Küche der Zukunft Challenge“ von BIO AUSTRIA und ZUKUNFT ESSEN werden Großküchen begleitet. In Kärnten läuft die Unterstützung über die Abteilung 8 (Nachhaltigkeit). Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem die HBLA Pitzelstätten, Sonnenstrahl, die Grasser Gaumenlust GmbH sowie das Kolpinghaus Klagenfurt. Gefördert wird das Ganze zu 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land Kärnten.

Tellerreste-Erfassung

Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt das Kolping-Jugendwohnhaus und Gästehaus Klagenfurt: Gemeinsam mit der BOKU Wien werden dort Tellerreste erfasst und ausgewertet, um Abfälle gezielt zu reduzieren. Zudem steigen der Bio-Anteil sowie das pflanzliche Angebot, während Bewohner in Workshops für das Thema sensibilisiert werden. Mit dem Beratungsprogramm „Küchenprofi[t]“ von United Against Waste (kofinanziert über Ökofit) werden zudem direkte Analysen in Gastronomie, Hotels und Großküchen durchgeführt.

Klinikum Villach hat Kooperation mit der ARGE Sozial

Dass die Vermeidung von Abfällen auch einen sozialen Mehrwert bietet, beweist das Klinikum Villach, heißt es vonseiten des Landes weiter. Nicht konsumierte Speisen aus dem Mitarbeiterrestaurant – wie Suppen, Salate oder Beilagen – werden im Rahmen einer Kooperation von der ARGE Sozial abgeholt und an bedürftige Menschen verteilt.

Bewusstseinsbildung bereits in der Volksschule

Auch bei den Jüngsten wird angesetzt: Im Workshop „Klimafreundlich Essen“ des Klimabündnisses Kärnten lernen Schüler den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klimaschutz kennen. Themen wie regionale, saisonale und biologische Lebensmittel, Fleischkonsum sowie Fairtrade werden altersgerecht aufbereitet. Seit 2024 gab es bereits über 150 dieser Workshops an Volksschulen. „In Kärnten gibt es bereits viele gute Ansätze: von Beratung und Abfallvermeidung über die Weitergabe genießbarer Lebensmittel bis hin zur Bewusstseinsbildung bei Volksschulkindern. Genau diese Erfahrungen wollen wir sichtbar machen, stärker miteinander verbinden und weitere Betriebe und Einrichtungen dazu ermutigen, bestehende Angebote zu nutzen“, so Lagger-Pöllinger.

Verbindung von Bund und Region

Die Kärntner Initiativen knüpfen an die österreichweite Kampagne „Lebensmittel sind kostbar!“ des Umweltministeriums an. Für Landesrätin Lagger-Pöllinger steht fest: „Es gibt bereits viel Wissen, engagierte Partner und funktionierende Angebote. Unsere Aufgabe ist es, diese stärker miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass die Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Nachhaltigkeit soll keine abstrakte Vorgabe sein, sondern Menschen und Betriebe dabei unterstützen, konkrete Veränderungen umzusetzen.“