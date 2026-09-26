Kickboxen: Kärntnerin holt WM-Gold in Italien

Sensationeller Triumph für das Kärntner Kickboxen: Bei den Junioren-Weltmeisterschaften im italienischen Jesolo krönte sich Isabella Platzner zur neuen Weltmeisterin.

Bei den weltweiten Titelkämpfen der Junioren im Kickboxen zeigte Isabella Platzner (17) eine starke Leistung. In der Kategorie Leichtkontakt Junioren (plus 70 Kilogramm) marschierte die Athletin unaufhaltsam durch das Turnier und verwies drei internationale Kontrahentinnen auf die Plätze.

Isabella Platzner erkämpft sich WM-Gold

Sie dominierte die bis dahin unbesiegte Griechin Emmanouela Tsopeli im Halbfinale und löste damit das Finalticket. Im Showdown um Gold traf Platzner schließlich auf Vanessza Petra Kollar aus Ungarn. Von der ersten Sekunde an übernahm die Kärntner Sportlerin das Kommando auf der Matte, wies ihre Gegnerin in allen Runden klar in die Schranken und sicherte sich die WM-Krone.

Auch Gold für Gabriel Grentner

Auch für Gabriel Grentner (18) vom WKC Velden gab es vergoldeten Jubel. Der 18-jährige Kärntner, der sich bereits im Vorjahr in Jesolo den Europameistertitel gesichert hatte, legte nun eindrucksvoll nach: Im Finale des Pointfighting U19 (-79 kg) traf er auf niemand Geringeren als den Weltranglistenersten Konstantinos Chozos aus Griechenland. In einem packenden Duell über drei Runden behielt der Veldener die Oberhand und bezwang den Favoriten souverän mit 15:11 Punkten. Damit krönte er sich zum Weltmeister. Mit den starken Leistungen ist der Club wieder der erfolgreichste Verein in Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert