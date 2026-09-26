Von der Sonne geblendet: Traktor erfasst E-Bike-Fahrer

Ein Abbiegemanöver auf der St. Ruprechter Straße in Feldkirchen endete am Samstagmorgen mit einem Rettungseinsatz.

Heute Morgen, gegen 8.15 Uhr, lenkte ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf der St. Ruprechter Straße in Feldkirchen, aus Richtung Ossiacher Bundesstraße kommend in Fahrtrichtung St. Ruprecht. Der 25-Jährige wollte nach links in Richtung Tschwarzen abbiegen.

77-Jähriger verletzt

Laut eigenen Angaben übersah er aufgrund der blendenden Sonne einen entgegenkommenden 77-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Feldkirchen. Es kam zu einer Kollision, wodurch der E-Bike-Fahrer zu Sturz kam, heißt es vonseiten der Polizei. Der 77-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Straßensperre aufgrund des Unfalls

An dem E-Bike entstand Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ, so die Beamten weiter. Während der Unfallaufnahme war die St. Ruprechter Straße im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt.