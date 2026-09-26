120 Kärntner Jungjäger feiern Prüfungserfolg

Gemeinsam mit Familien, Freunden und Ehrengästen feierte der Jagdnachwuchs den Meilenstein, teilt das Land in einer Aussendung mit. Jagdreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratulierte den neuen Weidmännern und Weidfrauen vor Ort. „Wer die Jagdprüfung abschließt, hat sich intensiv mit der Jagd und den damit verbundenen Aufgaben auseinandergesetzt. Dazu gehören viel Lernbereitschaft, Disziplin und eine gute Vorbereitung“, betonte Gruber. Neben dem Schutz junger Forstbestände und der Vermeidung von Wildschäden stehen Kärntens Jäger durch zunehmenden Freizeitdruck in den Wäldern sowie die Rückkehr großer Beutegreifer vor neuen Herausforderungen.

„Kärntner Jägerschaft ist gut für die Zukunft gerüstet“

In den Vorbereitungskursen erhielten die Teilnehmer umfassendes Wissen aus den Bereichen Wildökologie, Naturschutz, Jagdrecht, Waffenkunde und Praxis. Landesjägermeister Walter Brunner zeigte sich erfreut über das rege Interesse am Weidwerk: „So viele Jungjägerinnen und Jungjäger haben die sogenannte Grüne Matura erfolgreich bestanden und stehen nun vor der verantwortungsvollen Aufgabe, die Jagd auszuüben. Diese deutliche Wertschätzung für unser Handwerk stimmt mich zuversichtlich: Die Kärntner Jägerschaft ist gut für die Zukunft gerüstet.“ Gruber nutzte den feierlichen Rahmen zudem, um den Lehrenden der Kärntner Jägerschaft für ihr Engagement zu danken. Neben der fachlichen Expertise vermitteln sie vor allem den respektvollen Umgang mit Wald und Wildtiere, wird weiter mitgeteilt. Mit den besten Wünschen für die Zukunft und einem kräftigen „Weidmannsheil“ wurden die 120 Absolventen schließlich in ihren neuen Lebensabschnitt entlassen.