Abschied in Friesach: Langzeitbürgermeister bekam hohe Auszeichnung

Nach 18 Jahren an der Spitze der Stadtgemeinde Friesach absolvierte Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) am vergangenen Dienstag seine letzte Gemeinderatssitzung. Er wurde vonseiten des Landes geehrt.

Der langjährige Ortschef trat offiziell von seinem Amt zurück, 5 Minuten berichtete bereits. Am 30. September soll ihm die bisherige Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer (SPÖ) nachfolgen.

Hohe Landesauszeichnung als Überraschung

Die Abschiedssitzung gestaltete sich höchst emotional. Als Überraschungsgast erschien Landesrat Daniel Fellner gemeinsam mit dem Dritten Landtagspräsidenten Günter Leikam. Sie zeichneten den scheidenden Ortschef mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ aus. Fellner würdigte Kronlechner als echtes Original: „Du bist immer da, hast ein riesengroßes Herz, viel Humor und dein Ohr immer den Menschen zugewendet.“

„Ich möchte sie nicht missen“

Kronlechner nahm die Ehrennadel stellvertretend für die gesamte Stadtgemeinde entgegen. Seine 18-jährige Amtszeit bezeichnete er als herausfordernd, aber wunderschön: „Ich möchte sie nicht missen.“ Während seiner Ära wurden zahlreiche Großprojekte realisiert – vom Hochwasserschutz und Glasfaserausbau über den Schulbau bis hin zu umfassenden Straßenasphaltierungen. Zudem setzte sich der Politiker intensiv für die Kulturlandschaft und den historischen Burgbau Friesach ein.Auch seitens der Bediensteten gab es rührende Worte. Amtsleiterin Bettina Waidhofer betonte sichtlich gerührt: „Wir haben dich echt gern.“ Bezirkshauptfrau Claudia Egger lobte den scheidenden Bürgermeister als Verlässlichkeit in Person, der nun einen bestens geordneten Betrieb übergibt.

©Büro LH Fellner ©Büro LH Fellner

Beruflicher Lebensweg

Kronlechner wurde am 1. Oktober 2008 Bürgermeister der Stadtgemeinde Friesach. Davor war er von 1996 bis 2008 erster Vizebürgermeister, im Stadtrat war er seit 1992 vertreten. In seiner Amtszeit hat er sich besonders für die Bewahrung, Erforschung und nachhaltige Sicherung des historischen und kulturellen Erbes der Stadt eingesetzt. Der Bürgermeister unterstütze auch immer den Burgbau zu Friesach. Von den „Bergknappen zu Friesach“ wurde er daher bei der Gemeinderatssitzung mit einem mehrfachen und kräftigen „Jubel“ bedacht. Kronlechner war aber auch einige Jahre als Regionalsekretär des ÖGB und als Betriebsrat der Firma Springer Maschinenfabrik in Friesach tätig. Er wirkte als Obmann des EC13 St. Salvator und war 20 Jahre lang aktiver Fußballspieler des FAC Friesach.