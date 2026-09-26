1.700 Teilnehmer beim Umzug: St. Veiter Wiesenmarkt ist eröffnet

In St. Veit ist am Samstag wieder der offizielle Ausnahmezustand für ausgebrochen: Mit einem großen Festumzug und dem traditionellen Bieranstich wurde der 663. St. Veiter Wiesenmarkt eröffnet.

Am 26. September wurde der 663. St. Veiter Wiesenmarkt offiziell eröffnet. Zehn Tage lang wird nun in der Herzogstadt wieder ordentlich gefeiert – mit 40 Fahrgeschäften, zwei großen Festhallen und zahlreichen Gastro- und Verkaufsständen. Schon am Vormittag setzte sich der traditionelle Festumzug vom Bahnhofsgelände in Bewegung. Mehr als 1.700 Teilnehmer aus Brauchtums-, Trachten- und Volkstanzgruppen zogen durch die Stadt in Richtung Hauptplatz. Dort folgte die offizielle Eröffnung mit Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und Vertretern der Stadt.

Bieranstich am Hauptplatz

Beim anschließenden Bieranstich legten Fellner, Gruber, Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Marktreferentin Silvia Radaelli Hand an. „Man spürt die Vorfreude auf den Wiesenmarkt auf jedem Schritt durch St. Veit“, zeigte sich Fellner nach dem Festumzug begeistert. Für Gruber, der selbst aus dem Bezirk St. Veit stammt, ist der Wiesenmarkt ein Fixpunkt im Kalender. Er hob vor allem das gelebte Brauchtum hervor und bedankte sich bei Wirten, Schaustellern und Einsatzorganisationen, die während der Veranstaltung im Einsatz sind.

© LPD Kärnten/Helge Bauer Beim Eröffnungsumzug waren auch die kleinen St. Veiterinnen und St. Veiter voll dabei.

40 Fahrgeschäfte und 23 Gaststätten

Nach der offiziellen Eröffnung kann es auf dem Marktgelände nun richtig losgehen. Für Unterhaltung sorgen 40 Fahrgeschäfte. Hinzu kommen zwei große Festhallen mit Musik und Kulinarik, 23 Gaststätten, 20 Getränke- und Imbissstände sowie 20 Verkaufsstände. Bürgermeister Kulmer versprach den Gästen „zehn unvergessliche Wiesenmarkttage“ und erklärte: „Die Menschen machen den Wiesenmarkt zum schönsten Fest des Jahres in Kärnten.“

Auch nachts mit Öffis nach Hause

Wer beim Wiesenmarkt das Auto stehen lassen möchte, kann auf zusätzliche Öffi-Angebote zurückgreifen. Laut Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) stehen dafür unter anderem das „Event-Ticket“ der Kärntner Linien und die S-Bahn NightLine zur Verfügung. Sie soll insbesondere am Abend eine Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen.