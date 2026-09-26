Traktor stürzt 30 Meter ab – Kalbin wird aus Anhänger geschleudert

In einer Kurve kommt ein Traktorgespann von der Straße ab – dann geht es 30 Meter in die Tiefe. Während der Lenker verletzt wurde, hatte eine aus dem Anhänger geschleuderte Kalbin erstaunliches Glück.

Am Samstag (26. September) kam es im Lavanttal zu einem Unfall: Wie die Polizei berichtet, ist ein Traktorgespann in Preitenegg rund 30 Meter über eine steile Böschung abgestürzt und in einem Bach gelandet. Eine Kalbin, die in einem Anhänger transportiert wurde, wurde bei dem Unfall herausgeschleudert.

Traktor landete im Auerlingbach

Aber der Reihe nach: Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war gegen 7.15 Uhr mit seinem Traktor samt Viehanhänger auf einer Gemeindestraße in Unterauerling in Richtung Waldenstein unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Gespann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Traktor und Anhänger stürzten daraufhin rund 30 Meter über die steil abfallende Böschung bis in den darunter verlaufenden Auerlingbach.

Was ist eine Kalbin? Als Kalbin bezeichnet man ein weibliches Rind, das schon geschlechtsreif ist, aber noch kein Kalb geboren hat. Nach der ersten Geburt wird das Tier als Kuh bezeichnet.

Kalbin aus Anhänger geschleudert

Der Traktor kam nach Angaben der Polizei schließlich auf den Rädern zum Stillstand, der Viehanhänger kippte seitlich um. Dabei wurde die darin transportierte Kalbin aus dem Anhänger geschleudert. „Die Kalbin blieb bei dem Unfall offensichtlich nahezu unverletzt und wurde von den Feuerwehrkräften zu einem nahegelegenen Anwesen gebracht“, so die Polizei. Der 66-Jährige konnte nach dem Unfall noch selbst seine Ehefrau verständigen. Sie setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.

Feuerwehr barg Lenker aus Traktor

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus der beschädigten Zugmaschine. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Traktor und am Viehanhänger entstand erheblicher Sachschaden. Neben dem Roten Kreuz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Bad St. Leonhard und Schiefling mit insgesamt 48 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.