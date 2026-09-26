Täglicher Liftbetrieb auf der Gerlitzen wird überraschend verlängert

Eigentlich hätte am Sonntag Schluss mit dem täglichen Liftbetrieb auf der Gerlitzen sein sollen. Doch das schöne Herbstwetter sorgt nun für eine kurzfristige Verlängerung.

Wer das schöne Herbstwetter noch für einen Ausflug auf die Gerlitzen nutzen möchte, hat eine Woche länger als geplant Gelegenheit dazu. Eigentlich hätte der tägliche Liftbetrieb nämlich mit Sonntag, dem 27. September, enden sollen. Nun wurde kurzfristig umgeplant: Bis einschließlich 4. Oktober bringt die Kanzelbahn Ausflügler weiterhin jeden Tag auf den Berg.

Schönes Wetter sorgt für Verlängerung

Die Entscheidung fiel angesichts der guten Wetterbedingungen kurzfristig, wie Gerlitzen-Bergbahnen-Chef Markus Ramsbacher gegenüber dem ORF Kärnten erklärt. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Hüttenbetreibern habe man sich für die Verlängerung des täglichen Betriebs entschieden. Allerdings fahren nicht mehr alle Bahnen: Die Moser- und die Pöllinger-Bahn stellen ihren Betrieb ein. Mit der Kanzelbahn geht es weiterhin bis zur Mittelstation. Von dort aus können Wanderer die geöffneten Hütten erreichen.

Ab 4. Oktober nur noch am Wochenende

Nach dem 4. Oktober wird der Betrieb wieder eingeschränkt. Dann fährt die Kanzelbahn grundsätzlich nur noch an den Wochenenden. In den Herbstferien wird sie allerdings erneut täglich in Betrieb genommen. Auch andere Kärntner Skigebiete setzen im Herbst weiterhin auf Ausflugsgäste. Unter anderem auf der Petzen, am Nassfeld, am Katschberg, in Bad Kleinkirchheim und auf der Turracher Höhe sind die Bergbahnen derzeit zumindest an ausgewählten Tagen geöffnet. Während der Herbstferien soll auch dort täglich gefahren werden.

Kanzelbahn II startet in den Herbstferien

Auf der Gerlitzen steht außerdem eine größere Neuerung bevor: Zu Beginn der Herbstferien soll die neue Kanzelbahn II ihren Betrieb aufnehmen. Die Zehner-Gondel ersetzt den bisherigen Vierersessellift und verbindet künftig die Mittelstation mit dem Gipfel.