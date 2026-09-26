Ungewöhnlicher Einsatz: Pferd steckt in Sumpf fest

Mehrere Kärntner Feuerwehren rückten am Samstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Gemeinde Lurnfeld aus. Ein Pferd war in einen Sumpf geraten und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Mit einer nicht alltäglichen Einsatzmeldung wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Göriach-Lurnfeld am Samstag, dem 26. September, alarmiert: „Tier in Notlage“ lautete das Stichwort. Vor Ort wurde schnell klar, dass Hilfe tatsächlich dringend nötig war. Ein Pferd war in einen sumpfigen Bereich geraten und steckte dort fest. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Spezialausrüstung für Tierrettung angefordert

Nach einer ersten Erkundung holten die Göriacher Florianis deshalb zusätzliche Unterstützung. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau rückte mit ihrem speziellen Tierberge-Set an. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pusarnitz standen im Einsatz. In der Anfangsphase unterstützte zudem Gemeindefeuerwehrkommandant Walter Hasslacher von der Freiwilligen Feuerwehr Möllbrücke die Helfer vor Ort. Gemeinsam machten sich die Einsatzkräfte daran, das festsitzende Pferd möglichst schonend aus dem Sumpf zu holen.

Rettungsaktion geht gut aus

Die Zusammenarbeit zahlte sich aus: Mithilfe der speziellen Ausrüstung und der Unterstützung der Spittaler Feuerwehr gelang es schließlich, das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien. Besonders erfreulich: Das Tier überstand sein unfreiwilliges Abenteuer unverletzt.