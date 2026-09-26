Kärntner Musikverein trauert: „Deine Musik wird in unseren Herzen weiterklingen“

Wenn beim Musikverein Haimburg moderne Stücke einmal etwas „schmutzig“ gespielt werden mussten, dann wussten die Musiker, auf wen Verlass war. Hubert „Hubi“ Haudej und sein Tenorsaxophon waren die Richtigen für den Job. Es ist eine dieser kleinen gemeinsamen Erinnerungen, die seinen Musikkollegen nun ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern dürfte – in Tagen, die ansonsten von großer Trauer geprägt sind. Der langjährige Musiker ist am Sonntag, dem 20. September, unerwartet im 65. Lebensjahr verstorben. Der Musikverein Haimburg nimmt mit emotionalen Worten Abschied von einem Mann, der über Jahrzehnte Teil seiner Gemeinschaft war.

„Musiker mit Leib und Seele“

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Musiker Hubi“, schreibt der Verein auf Facebook. Haudej war nämlich nicht einfach nur ein Mitglied: „Hubi war Musiker mit Leib und Seele.“ Über viele Jahrzehnte habe er mit Klarinette und Tenorsaxophon den Musikverein entscheidend mitgeprägt und seinen Kollegen wie auch dem Publikum „unzählige schöne musikalische Momente“ geschenkt. Doch in Erinnerung bleiben wird nicht nur sein musikalisches Können. „Wir werden seine Musik, seinen Humor und vor allem ihn als Menschen und Musikkollegen sehr vermissen“, heißt es in dem Nachruf.

Ein Insider bleibt in Erinnerung

Wie viele gemeinsame Proben, Auftritte und gesellige Stunden hinter den Musikern liegen, zeigt eine kleine Anekdote besonders schön. „Und wenn die modernen Lieder wieder einmal ‚schmutzig‘ gespielt werden mussten – ein kleiner Insider, den wir mit einem Schmunzeln in Erinnerung behalten werden – dann war Hubi mit seinem Tenorsaxophon nicht weit“, erinnern sich seine Vereinskollegen. Gerade solche Geschichten sind es, die bleiben. Der Musikverein bedankt sich bei seinem langjährigen Wegbegleiter „für die gemeinsame Zeit und die vielen schönen musikalischen Erinnerungen“.

Abschied am 3. Oktober

Auch abseits der Musik hinterlässt Hubert Haudej eine große Lücke. Der pensionierte Tischler war Sohn, Bruder, Schwager, Onkel, Cousin, Kollege und Freund. In der Parte nimmt seine Familie „in tiefer Trauer, Liebe und Dankbarkeit“ Abschied. Die heilige Seelenmesse findet am Samstag, dem 3. Oktober, um 11 Uhr in der Filialkirche St. Agnes statt. Anschließend wird die Urne beigesetzt. Bereits ab 10 Uhr besteht in der Kirche die Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet. Haudejs Angehörigen spricht der Musikverein sein aufrichtiges Mitgefühl aus und findet abschließend berührende Abschiedsworte: „Ruhe in Frieden, lieber Hubi. Deine Musik wird in unseren Herzen weiterklingen.“