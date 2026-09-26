Kärntner Arzt spricht Klartext: „Sämtliche Gerüchte sind falsch“

Werden bald keine neuen Patienten mehr aufgenommen? Oder steht ein Umzug bevor? Solche und ähnliche Gerüchte rund um die Praxis eines Südkärntner Arztes machen derzeit die Runde. Nun räumt er mit den Gerüchten auf.

„Aktuell erreichen uns leider vermehrt Anfragen zu diversen Gerüchten rund um unsere Ordination“, berichtet Dr. Ramin Sina vor Kurzem in den sozialen Medien. Demnach werde unter anderem behauptet, die Praxis würde schließen, keine neuen Patienten mehr aufnehmen oder ihren Standort verlegen. Die Spekulationen würden teilweise auch im Zusammenhang mit den Diskussionen rund um die Primärversorgungseinheit (PVE) stehen, die schon bald in Bleiburg in Betrieb gehen soll.

„Sämtliche Gerüchte sind falsch“

Der Allgemeinmediziner findet dazu deutliche Worte: „Sämtliche Gerüchte, die das behaupten, sind falsch!“ Der normale Ordinationsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter. Auch neue Patienten würden weiterhin aufgenommen. Ebenso wenig stehe ein Abschied aus Bleiburg bevor: „Wir planen definitiv nicht, wegzugehen. Wir bleiben in Bleiburg!“, stellt Sina klar. Das Ordinationsteam bittet darum, die Gerüchte nicht weiterzuverbreiten und sich bei Fragen direkt an die Praxis zu wenden. „Bitte vertrauen Sie keinen Gerüchten und halten auch Sie uns weiterhin die Treue!“, appelliert Sina abschließend an seine Patienten.