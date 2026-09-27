Traumtagerl voraus: So wird das Wetter in Kärnten am Sonntag

Wer den Sonntag für einen Ausflug nutzen möchte, findet in Kärnten ideale Bedingungen vor. Viel Sonnenschein, kaum Wolken und bis zu 23 Grad stehen laut GeoSphere Austria auf dem Programm.

Die Nacht auf Sonntag (27. September) verläuft nach Prognosen der GeoSphere Austria überwiegend klar. Gegen Morgen können sich vereinzelt flache Nebelfelder bilden, außerdem wird es mit drei bis acht Grad teils sehr frisch. Der Nebel löst sich im Laufe des Vormittags auf. Danach steht einem sonnigen Herbsttag nichts mehr im Weg: Abseits der anfänglichen Nebelfelder ist es bereits von Beginn an wolkenlos. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf angenehme 18 bis 23 Grad. Damit bietet sich der Sonntag noch einmal bestens für Wanderungen, Spaziergänge oder andere Ausflüge im Freien an.