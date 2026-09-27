Radenthein bleibt am Ball: Neuer Sporthallenboden eingeweiht

In der Sporthalle Radenthein kann ab sofort auf einem neuen Boden gespielt werden. Am Samstag (26. September) wurde die erneuerte Spielfläche offiziell eröffnet. Das Land Kärnten unterstützte das Projekt mit 50.000 Euro. Zur Eröffnung kamen unter anderem Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger, Bürgermeister Armin Egger sowie Günther Brunner und Patrick Biedermann von den ASKÖ Radenthein Garnets. Auch die Spieler des Basketballvereins waren mit dabei.

Garnets testen neuen Boden gleich aus

Lange ungenutzt blieb der neue Hallenboden nicht: Direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnung stand für die Radenthein Garnets ein Testspiel gegen BBU Salzburg auf dem Programm. Der neue Boden soll künftig nicht nur dem Basketballverein, sondern auch den weiteren Sportlern und Nutzern der Halle zugutekommen. „Unsere Vereine leben vom Engagement vieler Menschen, die ihre Zeit, ihre Energie und ihr Herzblut einbringen. Als Land wollen wir gemeinsam mit den Gemeinden die Rahmenbedingungen schaffen, damit dieses Engagement auch den entsprechenden Raum bekommt“, so Lagger-Pöllinger bei der Eröffnung.