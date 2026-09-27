Wörthersee-Marathon: 8.500 Läufer bei Startschuss mit dabei

Das Startsignal fällt um neun Uhr beim Klagenfurter Strandbad. Insgesamt 8.500 Sportbegeisterte stellen sich heute der Herausforderung – sei es beim Halbmarathon in Richtung Velden, beim Teambewerb als Staffel oder bei der Königsdisziplin einmal komplett um das Gewässer. Allein 4.166 Athleten wagen sich an die vollen 42 Kilometer. Schon zwei Monate vorher war das Laufevent restlos ausgebucht.

Drei Bewerbe parallel beim Wörthersee-Marathon

Drei Bewerbe werden parallel durchgeführt: der Marathon rund um den gesamten Wörthersee, The Wild Beauty – 21K (Halbmarathon) auf der Süduferstraße von Klagenfurt nach Velden und der Powerade Team-Marathon für Crews von zwei bis zehn Personen. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, haben die Organisatoren rund um Mario Theissl das Teilnehmerfeld für das Debüt bewusst auf 8.500 Personen gedeckelt. Die Läuferschar präsentiert sich dabei extrem international: Neben zahlreichen Einheimischen aus Kärnten sowie Sportlern aus Wien reisten Teilnehmer sogar aus Panama, China oder Japan an.

Vorübergehende Einschränkungen im Straßenverkehr

Damit alles wie am Schnürchen läuft, packen rund 600 ehrenamtliche Helfer tatkräftig mit an. Die Sportveranstaltung bringt allerdings auch vorübergehende Einschränkungen im Straßenverkehr mit sich. Seit 8.45 Uhr kommt es rund um den See zu Behinderungen. Die Verantwortlichen betonen jedoch, die Sperren auf das Nötigste zu beschränken: In Reifnitz soll der Verkehr bereits nach knapp zwei Stunden wieder ungehindert rollen. Am Nordufer gilt die behördliche Zusage zwar bis maximal 18 Uhr, durch die Streckenführung über den Krumpendorfer Radweg wird jedoch mit einer deutlich früheren Freigabe gerechnet.

Starker Impuls für Tourismus

Auch für den Tourismus ist der Marathon ein starker Impuls und verlängert die touristische Sommersaison, da viele Gäste, so laut einem ORF-Bericht, nicht alleine anreisen, sondern von zwei bis drei Personen begleitet werden. Wer heuer keinen Startplatz mehr ergattern konnte, darf sich freuen: Die Zukunft des Laufevents ist bereits gesichert – die Anmeldung für die nächste Ausgabe im kommenden Jahr ist sogar schon freigeschaltet.