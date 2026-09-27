Streit endet mit Messerstich in Villacher Innenstadt: Mann verletzt

Gestern kam es am Abend im Villacher Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz. Ein 5-Minuten-Leser berichtete davon, dass eine Gasse gesperrt war.

Am gestrigen Samstagabend kam es in Villach zu einem Polizeieinsatz.

Am gestrigen Samstagabend kam es in Villach zu einem Polizeieinsatz.

Gestern Abend kam es gegen 21.35 Uhr es im Stadtgebiet von Villach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei steht ein 43-jähriger Mann im Verdacht, einen 42-jährigen Mann im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt zu haben, wie das Kriminalreferat des SPK Villach mitteilt.

Mehrere Augenzeugen sahen was passiert ist

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit, so die Beamten weiter. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er kurze Zeit später von Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Verdächtiger schwer alkoholisiert

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert. Ein beim 43-jährigen Mann durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, heißt es weiter. Er wurde nach der Festnahme in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Die Einvernahmen werden im Laufe des heutigen Tages durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 08:51 Uhr aktualisiert