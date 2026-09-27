Schon wieder: Über 20 Müllsäcke mit Speiseresten illegal entsorgt

Im Zeitraum zwischen dem 23. und 24. September 2026 kam es im Bezirk Spittal an der Drau erneut zu einem Fall von illegaler Müllentsorgung.

Unbekannte luden entlang der Langalmtal Straße (Mautstraße) im Freilandgebiet von Kaning, einer Ortschaft der Gemeinde Radenthein, rund 20 bis 25 Müllsäcke ab.

Müllsäcke mehrfach verpackt

Die Entsorgungsweise weist ein bekanntes Muster auf: Die Säcke waren mit flüssigen bis breiigen Speiseresten gefüllt. Wie schon bei vorherigen Vorfällen steckten die Verantwortlichen jeden einzelnen Müllsack in mindestens drei bis vier weitere Plastiksäcke. Bislang fehlen konkrete Spuren zu den Tätern. Hinweise auf die Verursacher der illegalen Müllablagerung konnten bis dato nicht ermittelt werden, teilt die Polizei mit.

Immer wieder wird Müll entsorg

Immer wieder kommt es zu Fällen in denen Müll einfach so in der Natur entsorgt wird, wie beispielsweise in der Gemeinde Feld am See Anfang Juli diesen Jahres oder in Afritz, wo am 15. September erneut illegale Müllsäcke gefunden wurden – wir haben berichtet.