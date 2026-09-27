Der Größenwahn, dem dieses Stadion geschuldet ist, droht jetzt aber eine Fortsetzung zu bekommen: eine Skihalle. Wenn es nach dem Willen führender Sportfunktionäre geht, soll eine solche Skihalle irgendwo im Dreiländereck entstehen.

Die Eckdaten

Doch schauen wir uns einmal die Eckdaten an. Der Bau einer Skihalle kann je nach Größe bis zu 100 Millionen kosten. Oder auch mehr. Richtig ins Geld geht dann der Betrieb. Die Kühltechnik muss eine solche Halle bei minus zwei bis minus drei Grad halten. Experten halten zwei Millionen Kilowattstunden im Jahr für durchaus realistisch. Denn es muss die Halle ja nicht nur runtergekühlt werden, es muss auch regelmäßig Schnee nachproduziert werden. Zu den Betriebskosten gesellen sich dann noch Personal, Instandhaltung und Management einer solchen Skihalle. Gerade nach einem Sommer wie heuer – mit 40 Grad und mehr – kann sich jeder Laie vorstellen, was das Kühlen einer Skihalle kostet. Und welche Unmengen an Energie notwendig sind. Wir sind in Kärnten teilweise nicht einmal in der Lage, den Betrieb von Eishallen zu finanzieren, der Kosten wegen. Aber eine Skihalle, in die dann bei schweißtreibenden Temperaturen im Freien ein paar Freaks im Inneren ihre Schwünge ziehen, soll sich ausgehen?

„Nicht finanzierbar“ und „undenkbar“

Da ist Landeshauptmann Daniel Fellner zu danken, der seinem Sportdirektor Arthofer gleich in die Parade fuhr. „Nicht finanzierbar“ und „undenkbar“ ist eine solche Skihalle für Fellner. Damit muss es aber dann auch bleiben, weil Großprojekte, die sich im Nachhinein als Dummheit herausstellten, haben wir in Kärnten schon genug erlebt. Von einem sündteuren Bau für eine Landesaustellung im hintersten Winkel Kärntens, in der Heft bei Hüttenberg, über die viel zu teure Umfahrung von Bad St.Leonhard oder die von Haus aus chancenlose Olympiabewerbung, ebenso eine versenkte Seebühne, bis zum bereits erwähntem Stadion. Aber eigentlich könnte ich mich an dieser Stelle wieder abregen. Immerhin hat es viele viele Jahre gedauert, bis sich Klagenfurt zum Bau eines neuen Hallenbades durchringen konnte. Da ist die Eröffnung einer monströsen Skihalle eh nicht vor dem Jahr 2100 zu erwarten.