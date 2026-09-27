Medaillenregen: Ruder-Nachwuchs holt viermal Gold für Kärnten

Bei den Österreichischen Meisterschaften in Wien erruderten die Kärntner Nachwuchstalente bereits am ersten Wettkampftag vier Meistertitel und vier Bronze-Medaillen.

Bereits am Samstag krönten die jungen Sportler ihre monatelange Vorbereitung mit einer beeindruckenden Medaillenausbeute. Es ist das erfolgreichste ÖM-Ergebnis in der bisherigen Vereinschronik.

Starke Vorläufe und Viermal Gold

Schon in den Vorläufen zeigten die Kärntner Talentproben: Lilo Hager baute im Time-Trial über 1.000 Meter bei 22 Teilnehmerinnen acht Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte aus. Auch Theodor Jan Eberhart sicherte sich mit 9,25 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten (18 Teilnehmer) souverän die Spitzenposition.

Gold für Albatros-Ruderer Lilo Hager (ORG-Ursulinen): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 04:01:24)

(ORG-Ursulinen): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 04:01:24) Sophie Bernthaler, Natalie Fritz, Annika Kohlmayer, Lilo Hager : Gold im Schülerinnen-Doppelvierer (1.000 m / 03:35:41)

: Gold im Schülerinnen-Doppelvierer (1.000 m / 03:35:41) Theodor Jan Eberhart (BRG-BORG/SSLK): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 03:44:83)

(BRG-BORG/SSLK): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 03:44:83) Volodymyr Kuzmin (HTL-Villach): Gold im LGW-Junioren-A-Einer (2.000 m / 07:47:12)

Neben den vier Titeln erkämpften sich die Albatros-Athleten vier 3. Plätze:

Vier weitere Podestplätze für Kärnten Annika Kohlmayr : Bronze im Schülerinnen A Einer (1.000 m / 04:08:90)

: Bronze im Schülerinnen A Einer (1.000 m / 04:08:90) Antonia Pirker, Lia Marie Sommeregger : Bronze im Juniorinnen-B-Doppelzweier (1.000 m / 05:47:98)

: Bronze im Juniorinnen-B-Doppelzweier (1.000 m / 05:47:98) Ella Skumac, Romy Hager, Antonia Pirker, Lia Marie Sommeregger : Bronze im Juniorinnen-B-Doppelvierer (1.500 m / 05:24:49)

: Bronze im Juniorinnen-B-Doppelvierer (1.500 m / 05:24:49) Volodymyr Kuzmin, Darian Roman Jost, Matteo Smole, Vinzenz Zwick: 3. Platz im Männer-Doppelvierer (2.000 m / 06:50:67)

©zVg. | Bei den Österreichischen Meisterschaften in Wien erruderten die Kärntner Nachwuchstalente bereits am ersten Wettkampftag vier Meistertitel und vier Bronze-Medaillen

Starkes Trainer-Duo

„Diesen historischen Erfolg verdankt der RV Albatros seinem herausragenden Trainerteam Oliver Zwick und Gregor Hager. Während Oliver Zwick als Head Coach das Rudertraining leitet, zeichnet der ehemalige Eishockey-Profi Gregor Hager für das Kraft- und Core-Training verantwortlich“, teilt der Verein mit.