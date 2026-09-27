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Das Bild auf 5min.at zeigt Ruderer vom RV Albatros.
Der Ruderverein Albatros zeigte groß auf.
Kärnten
27/09/2026
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Medaillenregen: Ruder-Nachwuchs holt viermal Gold für Kärnten

Bei den Österreichischen Meisterschaften in Wien erruderten die Kärntner Nachwuchstalente bereits am ersten Wettkampftag vier Meistertitel und vier Bronze-Medaillen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Bereits am Samstag krönten die jungen Sportler ihre monatelange Vorbereitung mit einer beeindruckenden Medaillenausbeute. Es ist das erfolgreichste ÖM-Ergebnis in der bisherigen Vereinschronik.

Starke Vorläufe und Viermal Gold

Schon in den Vorläufen zeigten die Kärntner Talentproben: Lilo Hager baute im Time-Trial über 1.000 Meter bei 22 Teilnehmerinnen acht Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte aus. Auch Theodor Jan Eberhart sicherte sich mit 9,25 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten (18 Teilnehmer) souverän die Spitzenposition.

Gold für Albatros-Ruderer

  • Lilo Hager (ORG-Ursulinen): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 04:01:24)

  • Sophie Bernthaler, Natalie Fritz, Annika Kohlmayer, Lilo Hager: Gold im Schülerinnen-Doppelvierer (1.000 m / 03:35:41)

  • Theodor Jan Eberhart (BRG-BORG/SSLK): Gold im Schüler A Einer (1.000 m / 03:44:83)

  • Volodymyr Kuzmin (HTL-Villach): Gold im LGW-Junioren-A-Einer (2.000 m / 07:47:12)

Neben den vier Titeln erkämpften sich die Albatros-Athleten vier 3. Plätze:

Vier weitere Podestplätze für Kärnten

  • Annika Kohlmayr: Bronze im Schülerinnen A Einer (1.000 m / 04:08:90)

  • Antonia Pirker, Lia Marie Sommeregger: Bronze im Juniorinnen-B-Doppelzweier (1.000 m / 05:47:98)

  • Ella Skumac, Romy Hager, Antonia Pirker, Lia Marie Sommeregger: Bronze im Juniorinnen-B-Doppelvierer (1.500 m / 05:24:49)

  • Volodymyr Kuzmin, Darian Roman Jost, Matteo Smole, Vinzenz Zwick: 3. Platz im Männer-Doppelvierer (2.000 m / 06:50:67)

Das Bild auf 5min.at zeigt Ruderer vom RV Albatros.
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Bei den Österreichischen Meisterschaften in Wien erruderten die Kärntner Nachwuchstalente bereits am ersten Wettkampftag vier Meistertitel und vier Bronze-Medaillen

Starkes Trainer-Duo

„Diesen historischen Erfolg verdankt der RV Albatros seinem herausragenden Trainerteam Oliver Zwick und Gregor Hager. Während Oliver Zwick als Head Coach das Rudertraining leitet, zeichnet der ehemalige Eishockey-Profi Gregor Hager für das Kraft- und Core-Training verantwortlich“, teilt der Verein mit.

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