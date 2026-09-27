Spätsommer-Finale in Kärnten? So wird das Wetter nächste Woche

Das Wetter hält auch nächste Woche viel Wärme und Sonnenschein für Kärnten bereit.

Das Wetter hält auch nächste Woche viel Wärme und Sonnenschein für Kärnten bereit.

Während die Tage spürbar kürzer werden, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Das stabile Hochdruckwetter hält Kärnten weiterhin fest im Griff. Wie bereits berichtet, ist daran ein sogenannter „Heat Dome“ (Hitzeglocke) über Europa schuld, der auch Österreich beeinflusst. Was Meteorologen für die kommende Woche voraussagen, erfährst du hier.

Frischer Morgen, sonniger und warmer Nachmittag

Besonders markant sind derzeit die Temperaturunterschiede im Tagesverlauf. Während sich in Senken und Tälern in den frühen Morgenstunden örtliche Nebelfelder bilden und die Werte auf frische 3 bis 8 Grad sinken, steigen die Thermometer nach Nebelauflösung steil an. Die Experten der GeoSphere Austria erklären die heutige Wetterlage wie folgt: „Auch am Sonntag scheint in ganz Kärnten die Sonne. Die örtlichen Nebelfelder lösen sich bis zum mittleren Vormittag auf, ansonsten ist es von Beginn an wolkenlos.“ Am Nachmittag werden verbreitet angenehme 18 bis 23 Grad erreicht. Auch zum Start in die neue Woche legt das Thermometer noch einmal nach.

Sogar bis zu 24 Grad in Kärnten möglich

Am Montag und Dienstag sind in den Kärntner Beckenlagen sogar Spitzenwerte von bis zu 24 Grad möglich. „Das sonnige und am Nachmittag milde Hochdruckwetter setzt sich auch zu Beginn der neuen Woche fort“, wissen die Meteorologen. Auch der Dienstag bringt viel Sonnenschein und trockene Bedingungen. Regionaler Frühnebel lichtet sich in den ersten Vormittagsstunden. Und dann am Mittwoch sind sogar bis zu 24 Grad möglich.

„Auch am Mittwoch hält das überwiegend sonnige und trockene sowie tagsüber milde Herbstwetter an. Etwas mehr Wolken gibt es voraussichtlich in Oberkärnten, diese bleiben aber harmlos.“ – Geosphere Austria

Keine Spur von Herbstgrau

Ein Ende der sonnigen Phase ist vorerst nicht in Sicht. „Am Donnerstag dürfte das trockene und tagsüber milde Herbstwetter weitergehen“, so die Wetterexperten und das gleiche wird auch aus heutiger Sicht zum kommenden Freitag gesagt. Die Kärntner dürfen sich wohl auf Kaiserwetter freuen.