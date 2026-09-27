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/ ©Feuerwehr Zell-Gurnitz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Feuerwehr Zell-Gurnitz.
Die Feuerwehr Zell/Gurnitz rückte vorgestern aus.
Packer Bundesstraße
27/09/2026
Feuerwehreinsatz

Autounfall rief Kärntner Florianis auf den Plan

Vorgestern kam es zu einem Feuerwehreinsatz auf der Packer Bundesstraße. Grund war ein Autounfall.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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„Wir wurden vorgestern Abend um 18.36 Uhr zu einem technischen Einsatz auf die Packer Bundesstraße gerufen. Es galt Sicherungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall durchzuführen“, teilen die Florianis der Feuerwehr Zell/Gurnitz in den sozialen Medien mit.

Verletzte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht

Im Kreuzungsbereich bei Aich an der Straße war es zu einer Kollision von zwei Autos gekommen. Die Verletzten wurden bereits vom Roten Kreuz versorgt und ins nächst gelegene Krankenhaus gebracht, heißt es von den Einsatzkräften weiter. „Nach Freigabe durch die Polizei konnten wir mit den Aufräumarbeiten beginnen“, so die Florianis abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Feuerwehr Zell-Gurnitz.
©Feuerwehr Zell-Gurnitz |
Gestern kam es zu einem Feuerwehreinsatz auf der Packer Bundesstraße.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert
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