Wochenlange Misshandlungen: Schwester rettet 21-Jährige mit Anzeige

Wochenlangen Terror soll eine Frau in Wolfsberg durchlebt haben. Die Schwester des Opfers meldete sich bei der Polizei.

Ein 29-jähriger Mann aus Wolfsberg steht im Verdacht, seine 21-jährige Lebensgefährtin über mehrere Wochen hindurch psychisch und physisch misshandelt zu haben. Unter anderem soll er sie mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, auf sie eingetreten und an den Haaren gerissen haben und ihr Verletzungen zugefügt haben.

Schwester erstatte Anzeige

Die Schwester des Opfers erstattete am 26. September 2026 in der Nacht Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner schweren Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des mutmaßlichen Täters nicht möglich. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

29-Jähriger wurde festgenommen

Nach Kontaktierung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde gegen den 29-jährigen eine Festnahmeanordnung ausgesprochen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Die Einvernahme und weitere Ermittlungen folgen.