Wahlkärntner und beliebter Künstler verstorben

Der vielseitige Allrounder, tätig in Malerei, Grafik, Objektkunst, Szenografie und Literatur, prägte die regionale Szene über Jahrzehnte und war fest im heimischen Kunstverein verankert. Der gebürtige Tiroler entdeckte schon in jungen Jahren die bildende Kunst als Ventil für sein zurückgezogenes Wesen.

Zuerst Ausbildung als Maler

Da der Zugang zu Hochschulen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg versperrt war, absolvierte er zunächst eine Ausbildung im Maler- und Anstreichergewerbe. Der Durchbruch zu künstlerischer Freiheit gelang ihm durch den Austausch mit dem Maler Max Weiler, dessen ungezwungener Umgang mit Farben und naturverbundene Abstraktion ihn tief beeindruckte.

Kärnten als Wahlheimat

In seiner Wahlheimat Kärnten hinterließ Lössl deutliche Spuren, sei es durch Portraits bekannter Persönlichkeiten, Landschaftsbilder oder seine Arbeit als Bühnenbildner am Klagenfurter Stadttheater. Ab den 1950er-Jahren arbeitete er freischaffend und erweiterte sein Spektrum um sakrale Gestaltungen, Bau-Kunst sowie Bildserien zu biblischen und reisebezogenen Themen. Kritik an seiner enormen Bandbreite wischte der Künstler stets beiseite: Für ihn zählte nie das Einordnen in eine einzelne Disziplin, sondern die Qualität des Werks und die Frage, ob eine Arbeit bleibenden künstlerischen Wert besitzt oder bloßes Handwerk bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 14:07 Uhr aktualisiert