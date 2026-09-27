Kärntner triumphieren beim ersten Wörthersee-Marathon gleich doppelt

8.500 Läufer, 36 Nationen und zwei Kärntner ganz vorn dabei: Die Premiere des Wörthersee-Marathons hätte aus heimischer Sicht kaum besser laufen können. Leon Fian und Barbara Bischof liefen allen davon.

Besser hätte die Premiere aus Kärntner Sicht kaum laufen können: Beim ersten „Run the Lake“-Wörthersee-Marathon gingen am Sonntag sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Siege nach Kärnten. Leon Fian aus dem Mölltal umrundete den Wörthersee in 2.34 Stunden am schnellsten. Bei den Frauen setzte sich die Klagenfurterin Barbara Bischof mit einer Zeit von 2.54 Stunden durch. Beim Halbmarathon „The Wild Beauty“, der über 21 Kilometer von Klagenfurt nach Velden führte, gewannen die Favoriten Eva Wutti und Andreas Vojta.

8.500 Läufer aus 36 Nationen am Start

Dabei hatten die beiden große Konkurrenz: Insgesamt 8.500 Läufer aus 36 Nationen gingen bei den verschiedenen Bewerben an den Start. Allein 4.166 von ihnen nahmen die kompletten 42,195 Kilometer rund um den Wörthersee in Angriff. Damit avancierte die Veranstaltung bereits bei ihrer ersten Ausgabe – gemessen an den Teilnehmerzahlen über die Marathondistanz – zum zweitgrößten Marathon Österreichs nach dem Vienna City Marathon.

Schon seit Juli kein Startplatz mehr zu bekommen

Dass das neue Laufevent auf großes Interesse stößt, hatte sich bereits lange vor dem Startschuss abgezeichnet. Die Organisatoren Kathrin Widu und Mario Theissl hatten das Teilnehmerfeld für die Premiere auf 8.500 Personen begrenzt – und bereits im Juli waren sämtliche Plätze vergeben. Das Starterfeld war dabei international. Mehr als 1.000 Teilnehmer kamen aus dem Ausland. 25 Prozent der Läufer stammten aus Kärnten, weitere 24 Prozent aus Wien. Auch der Frauenanteil war mit 41 Prozent hoch.

600 Helfer und Einsatzkräfte im Einsatz

Damit Tausende Läufer einmal um den See beziehungsweise bis nach Velden gelangen konnten, waren auch abseits der Strecke helfende Hände sowie eine gute Organisation notwendig. Rund 600 Einsatzkräfte und freiwillige Helfer waren im Einsatz. Entlang der Strecke gab es acht Verpflegungsstationen, Zielbereiche befanden sich in Velden und Klagenfurt.

Für das Großereignis mussten am Sonntag außerdem Straßen rund um den Wörthersee vorübergehend gesperrt werden. Alle sieben See-Gemeinden – Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Techelsberg, Schiefling, Velden und Maria Wörth – waren in die Veranstaltung eingebunden.

Nach der Premiere ist vor der nächsten Runde

Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sprach im Zielbereich von einer gelungenen Premiere. „Perfekte Rahmenbedingungen, super Organisation, erfolgreiche Athleten und ein begeistertes Publikum – was will man mehr!“, resümiert Fellner. Und der erste Lauf rund um den Wörthersee soll kein einmaliges Ereignis bleiben: Die nächste Ausgabe ist bereits geplant, die Anmeldung dafür wurde schon freigeschaltet.