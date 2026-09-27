Biker landet im Straßengraben: Notarzthubschrauber im Einsatz

Im Lavanttal kam es am Sonntag zu Mittag zu einem bösen Motorradunfall. Ein Steirer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 27-jähriger Mann aus der Steiermark war am 27. September mit seinem Motorrad auf der Hebalm-Landestraße in Preitenegg im Lavanttal unterwegs. Wie die Polizei informiert, kam er gegen 13.30 Uhr im Bereich Oberpreitenegg von der Fahrbahn ab – mit bösen Folgen. Der Steirer stürzte in den Straßengraben und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber C11 brachte den 27-Järhigen ins UKH Klagenfurt. „Ein Alkotest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.