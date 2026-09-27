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/ ©Fotomontage Canva/ÖAMTC
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Hubschrauber.
Ein Motorradunfall ereignete sich am Sonntag im oberen Lavanttal.
Lavanttal
27/09/2026
Unfall

Biker landet im Straßengraben: Notarzthubschrauber im Einsatz

Im Lavanttal kam es am Sonntag zu Mittag zu einem bösen Motorradunfall. Ein Steirer wurde dabei schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Ein 27-jähriger Mann aus der Steiermark war am 27. September mit seinem Motorrad auf der Hebalm-Landestraße in Preitenegg im Lavanttal unterwegs. Wie die Polizei informiert, kam er gegen 13.30 Uhr im Bereich Oberpreitenegg von der Fahrbahn ab – mit bösen Folgen. Der Steirer stürzte in den Straßengraben und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber C11 brachte den 27-Järhigen ins UKH Klagenfurt. „Ein Alkotest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.

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