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/ ©LPD Stmk/Makowecz/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Polizist der die Geschwindigkeit misst.
Die Polizei stoppte am Sonntag einen rasenden Motorradfahrer auf der Großglockner Hochalpenstraße.
Heiligenblut
27/09/2026
Angezeigt

Polizei stoppt Motorradraser: Jetzt ist der Schein weg

Mehr als 60 km/h zu schnell war ein Motorradfahrer am Sonntag auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs. Die Polizei stoppte den 40-Jährigen bei Heiligenblut. Für ihn war die Fahrt danach beendet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Gegen 12.30 Uhr führte die Polizei am Sonntag, 27. September, im Freilandgebiet von Untertauern (Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal) Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei ging ihnen ein besonders rasanter Motorradfahrer ins Netz: Ein 40-jähriger Pole wurde mit 136 km/h geblitzt. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz blieben 131 km/h – und damit eine Überschreitung von 61 km/h.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Die Beamten nahmen dem Motorradfahrer den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste der 40-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Der Mann war zum Zeitpunkt der Messung bergwärts in Richtung Salzburg unterwegs. Er wird wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.

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