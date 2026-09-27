Polizei stoppt Motorradraser: Jetzt ist der Schein weg

Mehr als 60 km/h zu schnell war ein Motorradfahrer am Sonntag auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs. Die Polizei stoppte den 40-Jährigen bei Heiligenblut. Für ihn war die Fahrt danach beendet.

Gegen 12.30 Uhr führte die Polizei am Sonntag, 27. September, im Freilandgebiet von Untertauern (Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal) Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei ging ihnen ein besonders rasanter Motorradfahrer ins Netz: Ein 40-jähriger Pole wurde mit 136 km/h geblitzt. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz blieben 131 km/h – und damit eine Überschreitung von 61 km/h.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Die Beamten nahmen dem Motorradfahrer den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste der 40-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Der Mann war zum Zeitpunkt der Messung bergwärts in Richtung Salzburg unterwegs. Er wird wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.