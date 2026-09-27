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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Auftritt von Jonas Kaufmann in Taggenbrunn.
Startenor Jonas Kaufmann und Pianist Helmut Deutsch sorgten auf der Burg Taggenbrunn für Stimmung.
Burg Taggenbrunn
27/09/2026
Bildergalerie

Fotogalerie: Weltstar Jonas Kaufmann verzauberte Taggenbrunn

Ein Weltstar der Klassik zu Gast in Kärnten: Startenor Jonas Kaufmann und sein Klavierpartner Helmut Deutsch gaben ein besonderes Konzert auf Schloss Taggenbrunn. Die schönsten Bilder des Abends gibt es in unserer Fotogalerie.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Startenor Jonas Kaufmann gastierte am Donnerstagabend (24. September) bei den Festspielen Taggenbrunn. Gemeinsam mit seinem langjährigen Klavierpartner Helmut Deutsch sorgte er im ausverkauften Festsaal für eine besondere Stimmung. Kaufmann und Deutsch verbindet eine musikalische Zusammenarbeit, die bis in die Studienzeit des Tenors in München zurückreicht. Seither standen die beiden bei zahlreichen Konzerten auf internationalen Bühnen gemeinsam im Rampenlicht.

Großer Applaus

Für Burgherrn Alfred Riedl ging mit dem Auftritt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Das Publikum bedankte sich bei Kaufmann und Deutsch mit lang anhaltendem Applaus. Unter den Gästen waren auch zahlreiche bekannte Gesichter, darunter Bezirkshauptfrau Claudia Egger, Mediziner Rudolf Likar, Juristin Nicole Uitz, Profigolferin Ulli Kostwein sowie die Unternehmer Werner Krappinger und Seppi Aichelburg. Die besten Fotos des Abends gibt es in unserer Fotogalerie.

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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Auftritt von Jonas Kaufmann in Taggenbrunn.
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