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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
Mitten in der Nacht kam eine Autofahrerin in St. Veit von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.
St. Veit an der Glan
27/09/2026
In Baum gekracht

Feuerwehr muss nach Unfall Baum fällen – zwei Frauen hatten Glück im Unglück

Dieses nächtliche Unglück hätte wohl deutlich schlimmer ausgehen können: In St. Veit krachte ein Auto gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste diesen anschließend umschneiden – doch die beiden Insassinnen hatten großes Glück.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Glück im Unglück hatten zwei Frauen in der Nacht auf Sonntag (27. September) in St. Veit an der Glan. Aber der Reihe nach: Wie die „Fire Veiter“, die Freiwillige Feuerwehr St. Veit, informiert, kam eine Autofahrerin in der Lastenstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum.

Baum musste gefällt werden

Die Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde um 2.19 Uhr zum Unfall gerufen. Nach Absprache mit der Polizei mussten die Einsatzkräfte den Baum, gegen den das Auto geprallt war, umschneiden. Nach rund 30 Minuten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz wieder beenden. Die beiden Frauen dürften wohl einen Schutzengel gehabt haben: Sie blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan
Mitten in der Nacht prallte eine Autofahrerin in der St. Veiter Lastenstraße gegen einen Baum.
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