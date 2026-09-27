Fotogalerie: So schön war der Sporttag in Feldkirchen

Beim Sporttag in Feldkirchen am Samstag ging es lustig zu. Unsere Bildergalerie zeigt die schönsten Eindrücke des Tages.

Sport ausprobieren, Autogramme sammeln und gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag verbringen: Nach längerer Pause feierte der Feldkirchner Sporttag am Samstag, dem 26. September, sein Comeback. Zahlreiche Besucher kamen ins Leichtathletikstadion – mittendrin auch zwei bekannte Kärntner Sportler.

Ausprobieren und Schnuppern

Auf Initiative von Sportstadtrat Helmut Kraßnig und seinem Team präsentierten sich zahlreiche Feldkirchner Sportvereine und zeigten, wie vielfältig das sportliche Angebot in der Stadt ist. Dabei blieb es nicht beim Zuschauen: Die Besucher konnten unterschiedliche Sportarten selbst ausprobieren und mit den Vereinen ins Gespräch kommen.

Zwei Maximilians sorgten für Andrang

Besonders groß war das Interesse, als KAC-Eishockeyspieler Maximilian Preiml und ÖSV-Skispringer Maximilian Ortner zur Autogrammstunde vorbeischauten. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, sich eine Unterschrift zu sichern, gemeinsam ein Erinnerungsfoto zu machen oder ein paar Worte mit den beiden Sportlern zu wechseln. Auch für die jüngsten Besucher war einiges vorbereitet: Hüpfburg, Glitzertattoos und kostenloses Popcorn sorgten für Unterhaltung. Bei einer Rätselrallye konnten außerdem Preise gewonnen werden.

Viele bekannte Gesichter dabei

Neben dem Sport stand auch das gemeinsame Beisammensein im Mittelpunkt. Unter den Gästen wurden unter anderem Bürgermeister Martin Treffner, Gerhard Schreilechner, Brigitte Bürger-Truppe, Angelika Senitza, Alfred Ortner und Gerald Neumaier gesichtet. Was beim Feldkirchner Sporttag so los war, seht ihr in unserer Bildergalerie.

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