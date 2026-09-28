Kärnten startet mit viel Sonnenschein in die neue Woche

Der Montag (28. September) startet in Kärnten mit 4 bis 9 Grad noch ziemlich frisch. Regional liegen zunächst Nebelfelder über den Tälern und Becken, diese lösen sich laut Prognosen der GeoSphere Austria aber im Laufe des Vormittags auf. Danach wird es in ganz Kärnten sonnig. Lediglich in Oberkärnten bilden sich am Nachmittag ein paar harmlose Wolken. Der Ostwind bleibt schwach und spielt kaum eine Rolle. Mit 18 bis 23 Grad wird es am Nachmittag angenehm mild – damit setzt sich das ruhige Hochdruckwetter auch zu Beginn der neuen Woche fort.