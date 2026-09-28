Kärnten bekommt hohen spirituellen Besuch

Termine, Handy, Alltagsstress – heutzutage wird selbst eine ruhige Minute oft zur Seltenheit. Anfang Oktober kommt ein buddhistischer Mönch nach Kärnten, der zeigen möchte, wie sich mehr Ruhe ins tägliche Leben bringen lässt.

Seit beinahe zehn Jahren kommt der buddhistische Mönch und Meditationslehrer Phra Pasura Dantamano immer wieder nach Kärnten. Anfang Oktober ist es erneut so weit: Von 1. bis 8. Oktober wird der gebürtige Thailänder bei mehreren Veranstaltungen im Land zu Gast sein.

Spirituelle Angebote für alle

Pasura Dantamano beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Meditation und lebt seit 2006 als buddhistischer Mönch. Bei seinen Aufenthalten und Seminaren geht es vor allem darum, Meditation und Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Dabei richtet sich das Angebot laut Veranstalter an Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Hintergründe.

Friedenswochenende auf Schloss Süssenstein

Ein Schwerpunkt seines Kärnten-Besuchs ist das Friedenswochenende „Erlebe Frieden“, das am 3. und 4. Oktober auf Schloss Süssenstein stattfindet. Geplant sind gemeinsame Meditationen, Begegnungen und Zeit zur Reflexion. Zum Programm gehört auch ein Besuch des Harrer Museums. Darüber hinaus sind während seines Aufenthalts öffentliche Veranstaltungen in Paternion, Reifnitz, Hüttenberg und Klagenfurt vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen dabei Meditation, Achtsamkeit und die Frage, wie sich auch in einem hektischen Alltag mehr Ruhe und Klarheit finden lassen.