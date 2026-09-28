Großes Danke: Kärnten feiert seine Pflegeeltern

Am Sonntag trafen sich rund 170 Mitglieder aus 45 Pflegefamilien in der Walderlebniswelt am Klopeiner See. Das Land Kärnten lud zum traditionellen Familienfest ein, um den Pflegeeltern für ihren alltäglichen Einsatz zu danken.

Unterhaltung und Anerkennung standen am Sonntag in St. Kanzian am Klopeiner See im Fokus. Rund 170 Teilnehmende verbrachten auf Einladung des Landes Kärnten einen abwechslungsreichen Tag in der Walderlebniswelt. Das Fest diente als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz der Pflegeeltern und bot Raum für gegenseitigen Austausch.

Dank an Kärntens Pflegeeltern

Derzeit betreuen in Kärnten etwa 182 Pflegefamilien Kinder und Jugendliche, die zeitweise oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Kinder- und Jugendhilfereferent Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) hob die Bedeutung dieser Aufgabe hervor: „Pflegeeltern übernehmen eine Aufgabe, die weit über den eigenen Familienalltag hinausgeht. Sie öffnen nicht nur ihre Haustür, sondern vor allem ihr Herz und geben Kindern Sicherheit, Geborgenheit und Verlässlichkeit. Dafür gebührt ihnen unser größter Dank […].“

Neue Qualitätsstandards

Um die Rahmenbedingungen zu verbessern, hat das Land heuer neue Qualitätsstandards für den Pflegeelterndienst eingeführt. Diese Maßnahme soll die Mitbestimmung der Kinder stärken und den Familien professionelle Begleitung sichern. Neben Spiel und Spaß ging es bei der Veranstaltung vor allem darum, jenen Familien Wertschätzung entgegenzubringen, welche tagtäglich Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernehmen.