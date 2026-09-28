„Faule Eier“ – Gestank in St. Veit löst Feuerwehr-Einsatz aus

"Es stinkt nach faulen Eiern": Ein übel riechender Geruch beschäftigt am Montagvormittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan. Derzeit wird versucht, die Quelle zu finden.

Unruhe herrscht derzeit in St. Veit an der Glan. 5 Minuten-Leser berichten, dass es im Bereich des Bundesschulzentrums nach „faulen Eiern“ riecht. „Es brennt in der Nase und in den Augen. Wir wurden angehalten, die Fenster geschlossen zu halten.“ Auf Nachfrage wird vonseiten der Feuerwehr ein laufender Einsatz bestätigt. „Aktuell ist aber noch unklar, worum es sich handelt“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. „Es könnte auch einfach Jauche sein.“ Grund zur Sorge besteht aktuell nicht. „Sollte sich das ändern, werden die Anrainer umgehend informiert.“

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 09:11 Uhr aktualisiert