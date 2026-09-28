Verletzter Kärntner vor die Tür gesetzt: Arbeiterkammer interveniert

Ein junger Kärntner hatte in einem Handelsunternehmen seine Ausbildung abgeschlossen und leistete anschließend den ordentlichen Präsenzdienst beim Bundesheer ab. Zurück kehrte er mit einer Verletzung und war vorerst nicht arbeitsfähig. Die Firmenleitung baute daraufhin massiven Druck auf, woraufhin der eingeschüchterte Arbeitnehmer eine vorbereitete einvernehmliche Auflösung unterschrieb. Anschließend wandte sich der Betroffene an die Arbeiterkammer-Bezirksstelle St. Veit. „Das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz (APSG) zieht hier extrem strenge Schutzgrenzen. Ohne eine offizielle, vorherige Aufklärung – durch das Gericht oder die Arbeiterkammer – über die rechtlichen Konsequenzen, ist eine solche Unterschrift absolut wertlos“, erklärt Bezirksstellenleiter Philipp Parteder.

©AK Kärnten/Thomas Hude Am Foto: Philipp Parteder, Leiter AK-Bezirksstelle St. Veit

„Niemals zu einer schnellen Unterschrift drängen lassen“

Der Arbeitgeber musste die Auflösung des Dienstverhältnisses rückgängig machen. AK-Präsident Goach rät abschließend: „Beschäftigte sollten sich im Zweifel niemals zu einer schnellen Unterschrift drängen lassen, sondern die kostenlose Beratung durch unsere Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen. In diesem Fall konnten wir zugunsten des Betroffenen glücklicherweise helfen, aber leider lassen sich unüberlegte Unterschriften nicht immer rückgängig machen.“