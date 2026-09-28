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/ ©Montage: Canva & WKK/ Helge Bauer
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Sigi Moerisch und brennende Kerzen.
Der Seebodener Hotelier Sigismund Moerisch (61) ist verstorben.
Seeboden
28/09/2026
Mit 61 Jahren

Bekannter Kärntner Hotelchef überraschend verstorben

Kärnten trauert um Sigi Moerisch: Der bekannte Hotelier aus Seeboden ist völlig unerwartet im Alter von 61 Jahren verstorben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Die Kärntner Hotellerie verliert eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten. Im Alter von 61 Jahren ist Sigismund „Sigi“ Moerisch völlig überraschend verstorben. Über drei Jahrzehnte lang stand er an der Spitze des Vier-Sterne-Hotels „Das Moerisch“ in Seeboden und gestalte den Betrieb maßgeblich mit.

Kärntner Tourismus trauert

Neben seiner Rolle als Hotelleiter engagierte sich Moerisch intensiv in der regionalen Tourismuspolitik sowie in der Interessenvertretung. Er hielt die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge (MBN) inne. Zudem zeichnete er sich lange Zeit als Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Kärnten verantwortlich. Seine Ehefrau und die zwei erwachsenen Kinder Marie sowie Sigi junior trauern um den Verstorbenen.

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