Entscheid gefallen: Kärnten bekommt neue Bildungsdirektorin

Dem Beschluss ging eine öffentliche Ausschreibung voraus, auf die 18 Bewerbungen eingingen. Eine Begutachtungskommission prüfte die Unterlagen, hielt Hearings ab und verfasste ein Gutachten. Im Anschluss übermittelte das Land Kärnten drei geeigneten Bewerbungen – bestehend aus zwei Männern und einer Frau – an den Bund. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) entschied sich schließlich für Tanja Leitner, die im Verfahren mit einem Konzept zur Weiterentwicklung der Dienststelle, ihrem Führungsverständnis sowie ihrer Dialogfähigkeit überzeugte. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute“, so Wiederkehr.

Erfahrung im Kärntner Bildungsbereich

Die künftige Bildungsdirektorin bringt langjährige Expertise aus dem regionalen Schul- und Erwachsenenbildungssektor mit. Zuletzt arbeitete sie als Pädagogische Leiterin der Kärntner Volkshochschulen. Dort trug sie die Verantwortung für etwa 50 Angestellte sowie über 30 öffentlich finanzierte Projekte. Zudem verfügt sie über fundierte Kenntnisse in Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. „Gute Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Zukunft unserer Kinder und für die Entwicklung unseres Landes. Dafür braucht es Menschen, die Erfahrung mitbringen, zuhören und gemeinsam etwas bewegen wollen. Mit Tanja Leitner übernimmt eine ausgewiesene Kennerin der Kärntner Bildungslandschaft Verantwortung an der Spitze der Bildungsdirektion. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement wichtige Impulse setzen kann“, unterstreicht Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ).

Dank an Isabella Penz

Bildungsminister und Landeshauptmann bedanken sich außerdem bei der bisherigen Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz für ihre Arbeit und ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren. „Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünsche ich ihr alles Gute und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit“, so Wiederkehr abschließend.